Джереми Кларксона назвали самым сексуальным мужчиной Великобритании

Британский журналист Джереми Кларксон, ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» и бывший ведущий программы Top Gear, второй год подряд признан самым сексуальным мужчиной Великобритании и Ирландии. Это следует из опроса сайта знакомств Illicit Encounters, пишет Daily Mail.
В опросе участвовали около 2 тыс. женщин, зарегистрированных на сайте. Они оценили 50 популярных британцев и ирландцев по шкале от 1 до 10. По результатам голосования Кларксон второй год подряд возглавил рейтинг. 64-летний ведущий набрал 9 баллов из 10 возможных.
«Кларксон и его ферма — это что‑то вроде Ноева ковчега. Мы все знаем о его дерзком характере, но последняя серия его шоу показала, что он может затронуть сердечные струны — и, очевидно, его фермерский образ продолжает заставлять сердца биться», — прокомментировала результат Кларксона представитель сайта Джессика Леони. По ее мнению, в следующем году Кларксон имеет все шансы повторить успех и стать трехкратным чемпионом.
С июня 2021 года на сервисе Amazon Prime Video выходит реалити-шоу «Ферма Кларксона», где ведущий пытается управлять фермой на своем участке в 1 тыс. акров в Котсуолд-Хилс, несмотря на отсутствие опыта ведения сельского хозяйства. В этом ему помогают агроном, фермер, ветеринар и его девушка, актриса Лиза Хоган.
Второе место с 8 баллами занял звезда фильмов про Человека-паука и бойфренд Зендеи актер Том Холланд. Тройку замыкает принц Уильям. Четвертое место — у тренера сборной Англии по футболу Гарета Саутгейта, пятый — оскароносный актер Киллиан Мёрфи.
Также в топ-10 вошли актер Идрис Эльба, ведущий утреннего шоу Дермот О'Лири, победитель одного из сезонов реалити-шоу I'm A Celebrity и участник реалити-шоу «Золотая молодежь Челси» Сэм Томпсон. Ультрамарафонец Расс Кук, который в апреле завершил забег от самой южной до самой северной точки Африки и пробежал более 16 тыс. км., занял девятое место. Принц Гарри оказался на 47-й строчке.
Из первой десятки в этом году вылетели зять принцессы Анны Майк Тиндалл (он опустился с третьего на 29-е место) и «Дэдпул» Райан Рейнольдс (с четвертого на 26-е).
В декабре 2022 года Джереми Кларксон написал колонку для The Sun. В ней он заявил, что ненавидит жену принца Гарри Меган Маркл «на клеточном уровне» и мечтает о дне, когда ее «проведут голой по улицам всех городов Великобритании и толпа людей бросала бы в нее экскременты и скандировала: “Позор!”.
Статья телеведущего вызвала скандал. Дочь Кларксона Эмили заявила, что выступает против всего, что он написал о Маркл. В феврале 2023-го британская независимая организация по соблюдению стандартов в прессе (IPSO) начала проверку после получения более 25 тыс. жалоб на статью. По просьбе Кларксона колонку удалили с сайта The Sun, а редакция извинилась перед читателями.
Сам он сказал, что сделал плохую отсылку на сцену из сериала «Игра престолов» и что «глубоко сожалеет». Также он направил письменные извинения в адрес герцога и герцогини Сассекских, но они отказались их принимать.