Джереми Кларксона назвали самым сексуальным мужчиной Великобритании

«Кларксон и его ферма — это что‑то вроде Ноева ковчега. Мы все знаем о его дерзком характере, но последняя серия его шоу показала, что он может затронуть сердечные струны — и, очевидно, его фермерский образ продолжает заставлять сердца биться», — прокомментировала результат Кларксона представитель сайта Джессика Леони. По ее мнению, в следующем году Кларксон имеет все шансы повторить успех и стать трехкратным чемпионом.