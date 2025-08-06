Дженнифер Лопес случайно вывезла из Армении реликвию XIX века

О конфузе сообщила ювелирная компания «Нарекацин», которая занималась изготовлением подарка для американской певицы. Для Лопес были сделаны ожерелье и серьги в национальном стиле, вдохновением для создания которых стал регион Западной Армении. Организаторы приняли решение разместить подарок прямо в гостиничном номере. Ювелиры позаботились об эффектной подаче украшений и «правильном представлении Армении как древнего государства». Для этих целей они выделили семейную реликвию — кувшин XIX века.