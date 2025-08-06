Дженнифер Лопес случайно вывезла из Армении реликвию XIX века

О конфузе сообщила ювелирная компания «Нарекацин», которая занималась изготовлением подарка для американской певицы. Для Лопес были сделаны ожерелье и серьги в национальном стиле, вдохновением для создания которых стал регион Западной Армении. Организаторы приняли решение разместить подарок прямо в гостиничном номере. Ювелиры позаботились об эффектной подаче украшений и «правильном представлении Армении как древнего государства». Для этих целей они выделили семейную реликвию — кувшин XIX века.
Лопес очень понравились подарки. Отмечается, что в номере также лежал ковер с армянским орнаментом, подаренный компанией «Туфенкян». Певица увезла все, не поняв, что кувшин был частью декорации.
Позже в компании «Нарекацин» отметили, что не держат обиды на Дженнифер Лопес.
«Рады, что певица оценила армянский уголок и справедливо поняла, что это единый подарок, и увезла с собой также и кувшин XIX века», — приводит «Sputnik Армения» фрагмент сообщения.
Лопес выступила в Армении 3 августа в рамках мирового турне Up All Night. Артистка провела там два дня. Туристы из России рассказали о давке из-за того, что организаторы не рассчитали вместительность стадиона.