Дженни из BLACKPINK рассказала о грядущем сольном альбоме

Участница южнокорейского герлз-бэнда BLACKPINK Дженни поделилась подробностями касательно ее дебютного сольного лонгплея, выпуск которого намечен на 2025 год. Так, певица рассказала, что пластинка будет отличаться от того, что она делала раньше.
По словам Дженни, на подготовку альбома ушло 11 месяцев. В видео, опубликованном на официальном сайте артистки специально для фанатов, певица поделилась своими эмоциями.
Я никогда не делала этого раньше, но люди думают, что для меня это (запись альбома — прим. ред.) привычно. Что отчасти верно, но я никогда не делала этого в одиночку. Девочки всегда были рядом со мной.
Дженни участница группы BLACKPINK.
Дженни также рассказала, что в лонгплее будет как минимум два фита с ее «артистами мечты». Однако треклист пластинки пока держится в секрете, как и конкретная дата релиза.
Ранее другая участница BLACKPINK, Лиса, объявила, что ее дебютный альбом ALTER EGO увидит свет 28 февраля 2025 года.