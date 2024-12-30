Джек Харлоу выпустил сингл Tranquility и клип на него

Американский рэпер Джек Харлоу неожиданно представил интроспективный трек под названием Tranquility. На песню также вышло музыкальное видео, в котором можно увидеть, как артист прогуливается по мрачному Нью-Йорку.
В песне Tranquility, название которой переводится на русский как «Спокойствие», Джек Харлоу размышляет о своей карьере и заявляет, что ему неважно, примут ли его в хип-хоп-индустрии или нет. «С каждым днем я становлюсь все менее доступным. Все меньше стремлюсь угодить людям», — признается рэпер.
Минималистичный клип передает меланхоличное настроение трека.
Последний свой студийный альбом под названием Jackman Харлоу выпустил в 2023 году. В него вошло 10 треков общей продолжительностью всего 24 минуты.