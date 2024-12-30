Джек Харлоу выпустил сингл Tranquility и клип на него

В песне Tranquility, название которой переводится на русский как «Спокойствие», Джек Харлоу размышляет о своей карьере и заявляет, что ему неважно, примут ли его в хип-хоп-индустрии или нет. «С каждым днем я становлюсь все менее доступным. Все меньше стремлюсь угодить людям», — признается рэпер.