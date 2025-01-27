«Джеймс Уэбб» доказал, что планеты состоят из звездной пыли

Ученые давно считают, что планеты, формируются из вещества «умерших» массивных звезд, то есть тех, которые завершили свой период термоядерного синтеза. Когда в ядре заканчивается топливо для «горения», оно стремительно сжимается, а внешние слои, наоборот, расширяются и разлетаются по окружающему пространству в момент вспышки — взрыва сверхновой. Выброшенное вещество затем окружает бывшее ядро разноцветным облаком.
Одним из самых известных примеров является Крабовидная туманность, образовавшаяся после взрыва сверхновой в 1054 году. Все это разбросанное вещество — не только газ, но и звездная пыль, то есть частицы тяжелых элементов.
Со временем выброшенные таким образом вещества должны собираться в плотные облака, чтобы из них потом родились новые звезды, окруженные широкими газопылевыми дисками. В них со временем формируются планеты, в том числе и каменистые.
Чтобы убедиться, что эти системы действительно состоят из звездного вещества, нужны достоверные доказательства, такие как внушительные «поставки» пыли из взорвавшихся звезд. В течение долгого времени найти их не получалось, однако теперь «Джеймс Уэбб» нашел подходящий пример — событие SN 2005ip. Об этом астрономы рассказали в издании The Astrophysical Journal.
Астрономы выяснили, что спустя 15 лет после вспышки вокруг источника обнаружили скопление звездной пыли общей массой в десятую часть массы Солнца. Для сравнения: все планеты Солнечной системы вместе составляют лишь тысячные доли массы Солнца.
Таким образом, лишь одного взрыва сверхновой достаточно для выброса такого количества вещества, которого хватит на образование нескольких сотен планетных систем.
Ранее рассказали, что мы узнали о Вселенной благодаря «Джеймсу Уэббу».