«Джеймс Уэбб» доказал, что планеты состоят из звездной пыли

Чтобы убедиться, что эти системы действительно состоят из звездного вещества, нужны достоверные доказательства, такие как внушительные «поставки» пыли из взорвавшихся звезд. В течение долгого времени найти их не получалось, однако теперь «Джеймс Уэбб» нашел подходящий пример — событие SN 2005ip. Об этом астрономы рассказали в издании The Astrophysical Journal.