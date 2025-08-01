Джастину Тимберлейку диагностировали болезнь Лайма. Что это такое

Американский певец Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма. Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
По словам исполнителя, именно это заболевание стало причиной плохого самочувствия на сцене во время концертов.
«Мне поставили диагноз “болезнь Лайма”. Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели. Я хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами. Если вы или кто-то из ваших близких столкнулись с этой болезнью, то знаете: жизнь с ней бывает невыносимо трудной, как морально, так и физически. Когда мне впервые сообщили диагноз, я, конечно же, был шокирован. Но, по крайней мере, я понимал, почему я выхожу на сцену, испытывая сильнейшую невралгию или просто дикую усталость или тошноту», — написал музыкант.
Он отметил, что после диагноза перед ним встал выбор: прекратить гастроли или продолжить выступления. «Я решил, что радость от выступлений намного перевешивает мимолетный стресс, который испытывало мое тело. Я так рад, что не сдался», — признался артист.
В октябре прошлого года Тимберлейк перенес концерт в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) из-за проблем со здоровьем. Тогда он заявил, что у него травма.
Болезнь Лайма (или боррелиоз) — это инфекционное заболевание, которое передается человеку через укус инфицированного клеща. Возбудитель — бактерии рода Borrelia, чаще всего Borrelia burgdorferi. С кровью животного бактерия попадает в кишечник клеща, а оттуда — в слюнные железы. При укусе клеща возбудитель оказывается в организме человека.
Чаще всего заражение происходит при присасывании инфицированного клеща. Реже заражение происходит при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые оболочки или поврежденную кожу. Не исключается передача возбудителя инфекции при употреблении сырого молока, прежде всего коз, и молочных продуктов, не прошедших термическую обработку.
К симптомам болезни Лайма относятся суставные и мышечные боли, сильная усталость, отсутствие энергии, высокая температура и другие симптомы, схожие с гриппом.
Болезнь часто диагностируют в разных концах планеты, в разное время ею страдали Аврил Лавин, Алек Болдуин и Белла Хадид. Последняя прошла более чем 100-дневный курс лечения болезни Лайма. В 2024 году американская модель пропала с радаров на несколько месяцев: она перестала проявлять активность в социальных сетях, отказалась от участия в показах на прошедших неделях моды. Также Белла Хадид не посетила Met Gala и Каннский кинофестиваль, хотя в последние годы была их постоянным гостем. В прошлом году она рассказала о борьбе с недугом в соцсетях.
«Эти более чем 100 дней болезни Лайма, хронического заболевания и лечения инфекции, почти 15 лет невидимых страданий — все это действительно стоило того, если я смогу, с Божьей помощью, посвятить свою жизнь распространению любви и впервые в жизни смогу быть по-настоящему самой собой. Каким бы болезненным ни был этот опыт, результат стал самым поучительным в моей жизни — наполненным новыми друзьями, взглядами и обновленным мозгом», — написала тогда Хадид.