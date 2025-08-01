Джастину Тимберлейку диагностировали болезнь Лайма. Что это такое

«Мне поставили диагноз “болезнь Лайма”. Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели. Я хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами. Если вы или кто-то из ваших близких столкнулись с этой болезнью, то знаете: жизнь с ней бывает невыносимо трудной, как морально, так и физически. Когда мне впервые сообщили диагноз, я, конечно же, был шокирован. Но, по крайней мере, я понимал, почему я выхожу на сцену, испытывая сильнейшую невралгию или просто дикую усталость или тошноту», — написал музыкант.