Джастин Тимберлейк выпустил первый за шесть лет альбом

Джастин Тимберлейк выпустил свой шестой студийный альбом, который вышел под названием Everything I Thought It Was.
В альбом вошли 18 песен, среди которых сингл Selfish, а также треки Memphis, No angels, Play, Drown, Love & War. В сборнике также можно найти несколько совместных композиций, в том числе с американским рэпером Тобе Нвигве, нигерийским певцом Fireboy DML и бойз-бендом NSYNC.
«Этот альбом стал кульминацией моего пути — того, где я был и куда двигаюсь сейчас. Я так благодарен вам, так нервничаю и так взволнован из-за того, что показываю свою работу всему миру. Спасибо вам за любовь, она действительно много значит для меня», — написал исполнитель в преддверии выхода пластинки на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Как отмечает издание Rolling Stones, пластинка действительно выглядит как «размышления о прошлом», «ностальгия» и «путешествие во времени».
Журналисты Variety также заметили, что песни, вошедшие в альбом, рассказывают непростую историю лауреата девяти премий «Грэмми». Как отмечает The Guardian, для певца выпуск этой пластинки должен был стать не «просто возвращением, а целой миссией по выживанию» и «музыкальным искуплением» после ряда скандалов, в том числе обвинений со стороны Бритни Спирс и пикантных воспоминаний playboy-модели Зои Грегори.
Последний студийный альбом Тимберлейка вышел более шести лет назад. Пластинка Man of the Woods увидела свет в феврале 2018 года и получила смешанные отзывы. Несмотря на это, альбом дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, а включенные в него треки Filthy и Say Something вошли в десятку лучших в Billboard Hot 100.