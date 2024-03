Джастин Тимберлейк выпустил первый за шесть лет альбом

Последний студийный альбом Тимберлейка вышел более шести лет назад. Пластинка Man of the Woods увидела свет в феврале 2018 года и получила смешанные отзывы. Несмотря на это, альбом дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, а включенные в него треки Filthy и Say Something вошли в десятку лучших в Billboard Hot 100.