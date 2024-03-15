Джастин Тимберлейк выпустил первый за шесть лет альбом

«Этот альбом стал кульминацией моего пути — того, где я был и куда двигаюсь сейчас. Я так благодарен вам, так нервничаю и так взволнован из-за того, что показываю свою работу всему миру. Спасибо вам за любовь, она действительно много значит для меня», — написал исполнитель в преддверии выхода пластинки на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).