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Джареду Лето предложили выступить в России бесплатно

С таким предложением к артисту обратились общественники из движения «Ветераны России».

Источник: AP 2024

По их мнению, такой шаг мог бы стать гуманитарной миссией и поддержкой наших бойцов в зоне СВО. Авторы инициативы считают, что сейчас нашей стране не до больших трат на зарубежных звёзд, а если солист 30 Seconds to Mars заскучал по российским городам и публике, то почему бы не выступить бесплатно.

«Мы приветствуем желание иностранных артистов, таких как Джаред Лето, вернуться к российской аудитории, но считаем, что в нынешних условиях необходимо проявить понимание и уважение к нашим реалиям. Концерты и шоу-программы, которые требуют огромных расходов, выглядят неуместно, когда многие из наших соотечественников продолжают жертвовать на поддержку СВО. Мы направили предложение Джареду Лето и его команде рассмотреть возможность выступить в России с гуманитарной миссией. Все заработанные средства должны пойти на нужды фронта: на покупку дронов, снаряжения и оборудования для наших бойцов. Это будет достойный жест солидарности и поддержки», — отметил председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Общественники ждут, что Джаред Лето прислушается к их предложению и откажется брать 100 миллионов рублей за выступление в РФ.

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