Джареду Лето предложили выступить в России бесплатно

«Мы приветствуем желание иностранных артистов, таких как Джаред Лето, вернуться к российской аудитории, но считаем, что в нынешних условиях необходимо проявить понимание и уважение к нашим реалиям. Концерты и шоу-программы, которые требуют огромных расходов, выглядят неуместно, когда многие из наших соотечественников продолжают жертвовать на поддержку СВО. Мы направили предложение Джареду Лето и его команде рассмотреть возможность выступить в России с гуманитарной миссией. Все заработанные средства должны пойти на нужды фронта: на покупку дронов, снаряжения и оборудования для наших бойцов. Это будет достойный жест солидарности и поддержки», — отметил председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов.