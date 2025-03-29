Джан Яман: «Я бы очень хотел научиться читать по-русски»

«Когда я немного изучал русский язык во время учебы в университете, меня обучали тому, что с точки зрения грамматики русского языка у вас много суффиксов (скорее всего, он перепутал их в данном случае с приставками. — Авт.) и они творят чудеса, в зависимости от того, как вы их используете, меняется форма глагола. Как я помню, есть десять разных способов сказать одно и то же предложение в глагольной форме слов. Надеюсь, что когда-нибудь мне удастся прочесть русскую литературу в оригинале, потому что она уникальна. Я бы очень хотел научиться читать на русском, потому что знаю: у вас очень крутые авторы, в России прекрасная литература, отличные книги. Сейчас я уже пять месяцев изучаю испанский язык. Я играл на турецком, итальянском, английском. Кто знает, может быть, я еще и на русском языке буду играть. Считаю, что с точки зрения структуры, построения предложений турецкий и русский языки схожи. Может быть, буду говорить на русском. Ведь я не знал, как меня у вас встретят. Но увидел, что люди меня в Москве сильно любят. Мне очень нравятся русские, я с ними пересекался и раньше неоднократно. В Стамбуле часто видел русских людей».