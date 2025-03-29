Джан Яман: «Я бы очень хотел научиться читать по-русски»

Звезда турецких сериалов за два дня в Москве познакомился с Андреем Малаховым, впервые поел блинов с икрой и пообещал к нам вернуться.
Турецкий актер, 35-летний Джан Яман, два дня гостил в российской столице. Поклонницы следовали по пятам за звездой сериалов «Ранняя пташка» 16+, «Полнолуние» 16+, «Мистер ошибка» 16+. Мы тоже встретились с Джаном Яманом и узнали его впечатления от визита.
О еде и поклонницах
Джан Яман улетел из Москвы не только с новыми впечатлениями, но и с парой набранных килограммов. Но ему и это понравилось! На съемках передачи Малахова «Привет, Андрей!» артист впервые в жизни попробовал блинчик, фаршированный красной икрой, — угостила одна из участниц. Пришлось по вкусу! Все угощения Джану показались невероятно вкусными, и черная икра тоже. Он оценил так, что перевод не нужен: «Фантастик! Отличная была еда, надеюсь, что все будут питаться так, как нас кормили, — это было очень вкусно. И полезно! Когда мы снимали “Эль Турко”, я весил 102 кг, а сейчас я вешу 94 кг. Если бы я так ел на съемках, то это помогло мне набрать массу, когда мы снимали сериал».
В Россию Джан Яман приехал представить исторический блокбастер «Эль Турко» (18+, Иви), где сыграл главную роль. Для этой роли янычара он и набирал вес. У нас звезду кормили даже поклонницы. И молодые барышни, и пенсионерки ждали Джана у входа в гостиницу, у кинотеатра, где прошла светская премьера кинопроекта. Актер никому не отказал в селфи, поклонницам улыбался, всем оставил автограф, бабушек расцеловал и их подарки — свежеиспеченные пирожки — забрал.
Джану понравилось все, но говорит, что замерз, и шутит: «Если буду сниматься в России, то хотелось бы в самом теплом городе — в Сочи».
О мечте
Яман — Малахову: «Привет, Андрей!». Фото: личная страница Джана Ямана в социальной сети.
Джана Ямана называют самым умным из популярных турецких артистов. Он отлично учился в итальянском лицее в Стамбуле, ему даже назначали стипендию за успехи в учебе, когда у семьи не было возможности оплачивать занятия. Потом Джан Яман окончил юридический факультет Стамбульского университета, строил карьеру адвоката в крупной международной компании. А затем знакомые рекомендовали импульсивного красавчика актерским агентам. Джан Яман прошел кастинг, начал сниматься и быстро стал сериальной звездой.
Мы спросили у Джана Ямана, не изучал ли он историю и русский язык в университете. И оказалось, что да, было такое дело!
Актер рассказал:
«Когда я немного изучал русский язык во время учебы в университете, меня обучали тому, что с точки зрения грамматики русского языка у вас много суффиксов (скорее всего, он перепутал их в данном случае с приставками. — Авт.) и они творят чудеса, в зависимости от того, как вы их используете, меняется форма глагола. Как я помню, есть десять разных способов сказать одно и то же предложение в глагольной форме слов. Надеюсь, что когда-нибудь мне удастся прочесть русскую литературу в оригинале, потому что она уникальна. Я бы очень хотел научиться читать на русском, потому что знаю: у вас очень крутые авторы, в России прекрасная литература, отличные книги. Сейчас я уже пять месяцев изучаю испанский язык. Я играл на турецком, итальянском, английском. Кто знает, может быть, я еще и на русском языке буду играть. Считаю, что с точки зрения структуры, построения предложений турецкий и русский языки схожи. Может быть, буду говорить на русском. Ведь я не знал, как меня у вас встретят. Но увидел, что люди меня в Москве сильно любят. Мне очень нравятся русские, я с ними пересекался и раньше неоднократно. В Стамбуле часто видел русских людей».
Последние пять лет Джан Яман живет в Италии. Поэтому актеру была особенно интересна работа в новом проекте:
«Я живу в Италии 5 лет, но все вы знаете, что я из Турции. Для меня сыграть в “Эль Турко” было важно. Все основано на реальных исторических событиях. Был такой янычар Хасан Балабан, который оказался в итальянской деревне Моэна, где влюбился в итальянскую девушку и спас этот город. Сейчас в этом городе есть памятник этому янычару. Эта история чем-то напоминает фильм “Храброе сердце” с участием Мэла Гибсона».
Артист рассказал, что во время съемок было много сложных трюков. Но ему не приходилось долго настраиваться на работу из-за того, что ему выделили водителя-меломана. Джан Яман отметил:
"Мы снимали в Венгрии, в разное время суток из-за солнца, тени. Мне нужно было вставать в два или в три утра тренироваться, а затем ехать в лес, где мы снимали. Час дороги. Мой водитель включал в машине интересную музыку — свою подборку, это были миксы разных диджеев. Музыка напоминала саундтрек из фильмов ужасов.
Знаете, как это помогало? Я приезжал на съемочную площадку уже в тонусе, мне не требовалась дополнительная подготовка«. Интересно, что актер со звездным статусом не попросил водителя выключить музыку или сменить на другие мелодии — так не принято!».