Дышите-дышите. Диктор рассказал как и зачем тренировать дыхание

«Он же пошел каменистой тропинкою вверх от залива

Через лесистые горы, туда, как Афина сказала,

Где божественный жил свинопас, о делах господина

Пекшийся более всех домочадцев, рабов Одиссея.

Он застал свинопаса сидящим в сенях. Простирался

Двор перед ним широкий на месте, кругом защищенном.

Хижину всю окружал он. В небытность хозяина двор тот

Огородил для свиней свинопас, камней натаскавши,

У госпожи не спросясь, не спросясь и у старца Лаэрта.

Дикие груши венчали забор тот высокий из камня».