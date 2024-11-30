Дышите-дышите. Диктор рассказал как и зачем тренировать дыхание

Голос — не просто способность издавать звуки, это озвученное дыхание. Чем правильнее мы дышим (не грудью, а диафрагмой), чем более развит наш фонационный аппарат, тем наш голос ярче, глубже и интереснее, а мы сами — здоровее и счастливее. Но чтобы дышать правильно, и говорить так, чтобы слушатели замирали от восхищения, придется поработать.
О том, как работать над голосом, рассказывает aif.ru федеральный диктор, актер озвучивания и дубляжа, автор курса и наставник по постановке голоса Сергей Вострецов.
Артисты, преподаватели, дикторы, ученые — всем им без тренировки дыхания не обойтись. Но даже если ваша работа не связана с публичными выступлениями, развивать свой голосовой аппарат все равно важно.
Польза здоровью
Чем глубже мы дышим, тем лучше насыщаем организм кислородом, и тем эффективнее работают буквально все жизненно важные органы и лучше соображает голова. Да и иммунитет от этого крепче.
Если чувствуете, что начали заболевать — пощипывает нос, колет в горле — проделайте цикл дыхательных упражнений, они помогут вам быстрее выздороветь, и восстановиться после болезни. Не зря же дыхательные упражнения рекомендуют пульмонологи своим пациентам после пневмонии и ковида — такая гимнастика способствует восстановлению легочной ткани.
Для объема легких
Вот два упражнения, которые помогают увеличить объем легких. Это нужно для того, чтобы во время самого сложного выступления вам хватило дыхания, и ваш голос звучал плавно и красиво, а речь лилась рекой:
Упражнение № 1. «33 Егорки»
Произнесите скороговорку-считалку;
Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки (тут делайте вдох и дальше продолжайте на выдохе, насколько хватит воздуха):
Раз — Егорка,
Два — Егорка,
Три — Егорка,
На одном дыхании вы должны дойти до максимального количества перечисления Егорок (в среднем люди нетренированные доходят до 18). При этом во время чтения скороговорки ваше дыхание должно быть ровным и расслабленным, но голосовой напор должен оставаться стабильным до самого конца упражнения. Как только чувствуете, что начинаете напрягаться — останавливайтесь. Каждый день старайтесь увеличивать число Егорок на 1.
Упражнение № 2 «Гекзаметр»
Тренируйтесь на произведении Гомера «Одиссея».
«Он же пошел каменистой тропинкою вверх от залива
Через лесистые горы, туда, как Афина сказала,
Где божественный жил свинопас, о делах господина
Пекшийся более всех домочадцев, рабов Одиссея.
Он застал свинопаса сидящим в сенях. Простирался
Двор перед ним широкий на месте, кругом защищенном.
Хижину всю окружал он. В небытность хозяина двор тот
Огородил для свиней свинопас, камней натаскавши,
У госпожи не спросясь, не спросясь и у старца Лаэрта.
Дикие груши венчали забор тот высокий из камня».
Прочитайте вслух на одном дыхании без пауз одну строчку стихов. Затем, так же без пауз, на одном дыхании читайте две строчки. Потом — три. Старайтесь в день прибавлять по одной строке, пока хватает дыхания. Так тренируется подвижность и работа диафрагмы. А голос становится от этого ярче, сильнее и выносливее.
Связки поберегите
Часто люди разговаривают, напрягая связки. Мало того, что это вредно, так еще и голос от этого получается писклявым и невыразительным. Чтобы он стал более мягким, сексуальным, обволакивающим или же более уверенным, убедительным, объемным, надо укреплять опору для голоса. Этой опорой и должна служить мышца, которая находится между грудной клеткой и брюшной полостью — диафрагма.
Упражнение для активизации диафрагмы
Выдыхайте воздух на глухой свистящий звук «С» по следующей схеме:
На четыре хлопка (это целая нота).
на два хлопка, потом короткий вдоху и выдох на два хлопка.
на каждый хлопок по одному выдоху.
на каждый хлопок надо успеть произнести два звука «С».
Следите за тем, чтобы звуки и хлопки отделялись друг от друга и не смешивались в общую массу. Каждое движение должно быть чётким и динамичным. В этом вам помогут ваши рёбра, короткие мышцы, которых сокращаются при каждом движении, как бы разделяя ваше дыхание на небольшие порции и отделяя звуки один от другого.
От стрессов и гневливости
Наконец, правильное дыхание важно и для психологического состояния. Ведь это отличная защита от стресса. В частности, если вам предстоит публичное выступление, то правильная организация дыхания поможет вам быстро успокоиться, и настроиться на успешную речь. Вот два упражнения, которые быстро помогут прийти в себя при повышенной тревоге:
Упражнение № 1. Делайте короткий вдох и как можно более долгий выдох
Суть упражнения в том, что во время длинного выдоха весь организм словно «впадает в спячку»: сердцебиение в этот момент становится медленнее, чем при вдохе как минимум на 10−20%. Поскольку нашем организме — не одна, а две нервные системы: симпатическая (напрягающая) и парасимпатическая (расслабляющая), длинный выдох на время выключает первую из них, и активизирует вторую, помогая нам расслабиться. В физическом плане это выражается в том, что во время упражнения у нас напрягается гладкая мускулатура — сосудов, кишечника, а не поперечнополосатая — бицепсы, трицепсы.
Упражнение № 2. «Дыхание через одну ноздрю»
Поочередно подышите три раза через одну ноздрю, затем три раза через другую. В режиме нехватки кислорода организму приходится снижать свою жизнедеятельность, и вашему мозгу и телу хочешь-не хочешь придется успокоиться, даже если изначально они были настроены «рвать и метать».