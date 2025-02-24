Дыхание влияет на зрение неожиданным образом, выяснили ученые

Команда провела пять экспериментов с участием более 200 человек. Результаты показали, что зрачок достигает минимального размера в начале вдоха и максимального — при выдохе. Этот эффект сохранялся независимо от того, как дышали участники (через нос или рот, быстро или медленно), и не зависел от освещения или выполняемых задач.