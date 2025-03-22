«Дядьки, автоматы, пожар». Оператора «Пикника» о теракте предупредила дочь

22 марта 2024 года разделило жизнь кинооператора Ивана Поморина на «до» и «после». В тот день он со своей съемочной группой приехал в «Крокус», чтобы снимать концерт группы «Пикник», и в тот же день там произошел теракт. Ивану удалось спастись. Кроме того, он вывел два десятка людей. Но если бы не вещий сон дочки, мужчина мог остаться там навсегда.
Всё было не так
Выпускник ВГИКа Иван Поморин — кинооператор со стажем. Он снимал сериалы «Скорая помощь», «Пятая группа крови», «Ласточкино гнездо» и другие топовые проекты. 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» им. Муслима Магомаева должен был состоятся масштабный концерт рок-группы «Пикник». Снимать его пригласили Поморина и операторскую группу.
«Как-то в этот день сразу все было не так, — рассказывает Иван. — Я много лет знаю музыкантов “Пикника”, они профи, никогда не волновались перед концертами. А в тот раз все были очень напряжены. И у нас техника очень долго не подключалась».
Минут за пятнадцать до звонков Иван в последний раз зашел к музыкантам в гримерку и вернулся в зал, где были расставлены 16 камер. На сцене за занавесом уже располагался оркестр. Прозвенел третий звонок. На свои места потянулись зрители. Вскоре зал уже был заполнен на две трети. Прозвенел второй звонок.
«И тут мне наши ребята за звуковым пультом сказали, что они услышали звуки, похожие на выстрелы, — вспоминает Поморин. — Я замер. С одной стороны, никаких пиротехнических спецэффектов на концерте не предполагалось. С другой — ну какие выстрелы, не можем же мы бросить камеры. А за несколько дней до этого дня дочка проснулась и сказала, что видела сон, в котором были “дядьки, автоматы, пожар”. У меня словно что-то щелкнуло в голове, и я принял решение за секунду. Скомандовал в гарнитуры: “Бросайте всё и выходите”. Подумал, что, если тревога ложная, доснять пропущенное успеем».
Крыша уже полыхала
Тревога оказалась не ложной. Поморин рассказывает, как он проконтролировал, что все 16 членов его операторской группы быстро пошли за кулисы, как за ними потянулся народ из зрительного зала. Первыми со сцены вышли оркестранты, они взяли с собой свои громоздкие инструменты. Из-за этого в узких дверях служебного входа образовалась давка.
«Мы расширили этот выход, открыв запертые двери, — говорит Иван. — Рядом, словно истуканы, стояли охранники и ничего не делали. Потом я возвращался за нашими девушками, которые в момент атаки находились на бельэтаже. Это Таня Маловичко и Настя Угрюмова. Они попали под пули, видели, как террористы подожгли занавес. Слава богу, им удалось выбраться невредимыми».
Когда они шли по коридорам «Крокуса», здание уже наполнялось едким дымом. А когда вышли на улицу, то увидели, что крыша концертного зала полыхает. С воем съезжались автомобили «Скорой помощи». Такого количества «Скорых» оператор не видел даже на съемках одноименного сериала. Медики принялись грузить пострадавших.
«Я ощущал себя кошкой, которая собирает своих котят, — отмечает Иван. — В моей группе были мои бывшие студенты, остальные — крепкие друзья. На улице я всех пересчитал и почувствовал эйфорию от того, что мы вместе, живые, мы видим друг друга. Осознание пришло позже. Накрыло — на следующий день, когда вернулся туда за машиной и гаишники назвали число жертв».
По словам Ивана, многие члены его группы до сих пор так и не смогли восстановиться после пережитого. Не смогли вернутся в работу. В них поселился страх массовых мероприятий. Да и сам он уже не может воспринимать «Крокус» как площадку. Их группу недавно пригласили снимать концерт одной известной одиозной балерины в «Крокус-Вега», который должен состоятся 26 марта. Они отказались.
Арт-объект
А тогда, на следующий день после трагедии, Иван понял, что пережившие теракт люди нуждаются в помощи. Он договорился с лучшими психологами Москвы, чтобы они оказывали эту помощь бесплатно.
«Пока шло следствие, мы не могли добиться ответа на вопрос о том, будет ли на месте трагедии мемориал, — говорит Поморин. — А он необходим. Потому что для многих родственников “Крокус” — это могила. Так как некоторые тела сгорели в пожаре полностью, от них не осталось даже ДНК.
Стихийный народный мемориал, куда тысячи людей приносили цветы, игрушки, фотографии и свечи, переносили с места на место несколько раз. В итоге на окончательной локации «временного» мемориала родственники жертв за свой счет установили стенд с фотографиями и навес. Близкие погибших приходят туда, как на могилу.
«Зимой после того, как заканчивалось следствие и Агаларовых признали потерпевшими, мы узнали, что они будут устанавливать мемориал, — рассказывает Иван. — С проектом пригласили ознакомиться только одну из родственниц погибших. И то, просто показали ей проект. Никто с родственниками его не обсуждал. Судя по тому проекту, монумент — безликий, без имен жертв. Фактически, это просто арт-объект».
22 марта 2025 года состоится открытие этого мемориала. Иван обязательно туда поедет. Есть еще надежда, что за эти месяцы собственники «Крокуса» добавили в памятник имена жертв.