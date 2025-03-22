«Дядьки, автоматы, пожар». Оператора «Пикника» о теракте предупредила дочь

«И тут мне наши ребята за звуковым пультом сказали, что они услышали звуки, похожие на выстрелы, — вспоминает Поморин. — Я замер. С одной стороны, никаких пиротехнических спецэффектов на концерте не предполагалось. С другой — ну какие выстрелы, не можем же мы бросить камеры. А за несколько дней до этого дня дочка проснулась и сказала, что видела сон, в котором были “дядьки, автоматы, пожар”. У меня словно что-то щелкнуло в голове, и я принял решение за секунду. Скомандовал в гарнитуры: “Бросайте всё и выходите”. Подумал, что, если тревога ложная, доснять пропущенное успеем».