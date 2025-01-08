Двуликая рептилия: чем кобры и гремучие змеи прославились в веках

Для кого-то змея Подколодная, для кого-то — символ мудрости, а для некоторых — идеал красоты. Сколько народов, столько и представлений об этой загадочной рептилии — опасной и изящной, ускользающей, как время, завораживающей своим пронзительным взглядом. В легендах и мифах народов мира змея может быть разной, но всегда — таинственной, хранящей секреты мироздания и неразрывно связанной с ним. Ведь первым, кто приходит на ум при упоминании змея, — это Змей Искуситель.
Коварный соблазнитель из Эдема, благодаря которому Адам и Ева были отправлены на Землю. И пошел от них род человеческий. В общем, змея — начало начал. И астрологи говорят, что наступивший год — это начало чего-то нового, доселе невиданного. Вот и посмотрим. А пока вспомним, как представляли эту рептилию в мифах и сказаниях разных народов.
Подарки змеиной принцессы
Древнегреческая и древнеримская мифология просто кишит разного рода змеями — Гидрами, Левиафанами, выводком из креативной прически Медузы Горгоны. Но змеи там — не только мифические чудища, они покровители дома и помощники врачевателя Асклепия. А у древних египтян змеи и вовсе были символом мудрости и тайного знания. Не зря же царственные диадемы фараонов были украшены изображением змея, а то и двух. У древних славян змея также весьма неоднозначный персонаж. С одной стороны, это огнедышащий Змей Горыныч — вечный оппонент русских богатырей. С другой — змеиная царевна из сказов, одаривающая героев то волшебным кольцом, исполняющим желания, то чудо-бочонком с сокровищами, то даром понимать языки зверей и птиц. Кстати, по славянским поверьям считается, что тот, кто отведает змеиного мяса или «змеиной ухи» также сможет понимать язык животных…
А вот в древнеславянской мифологии змея занимает достойное место: спутниками бога лесов и плодородия Велеса были три священных животных — бык, медведь и змея. Да и сам Велес время от времени обращался в рептилию. Змеиное обличие помогало ему укрываться от гнева бога-громовержца Перуна, метавшего в него свои молнии-стрелы. Прятаться змейкой в корнях деревьев у Велеса хорошо получалось.
Кстати, в змею, а вернее — в ужа, по поверьям, могли обращаться и домовые. Поэтому ужей древние славяне почитали покровителями дома и всячески их привечали, ставя для ниж мисочки с молоком. Отсюда и обычай задабривать молоком домового.
Любовь Белой змеи
В Китае змея очень почитаема. Она олицетворяет мудрость, интуицию и трансформацию. А еще она символ могущества. Одна из великих богинь китайского пантеона — прародительница Нюйва — часто изображается с телом змеи, что символизирует ее связь с природой. По поверьям, поклонение Нюйве дает власть над миром.
Из поколения в поколение в Китае передается «Легенда о Белой змее», в которой повествуется о любви змеи к человеку. В этом сказании змея Бай Сучжэнь превращается в женщину, чтобы связать свою жизнь с любимым мужчиной. Но злой монах раскрывает сущность женщины-оборотня и стремится ее уничтожить. Перипетиям этой непростой любви между змеей и человеком в Китае посвящено немало пьес, фильмов и сериалов.
Впрочем, в китайской мифологии, как и во многих других, змей — существо неоднозначное. Наряду с «хорошими» змеями существуют и «плохие». Как, например, змей Башэ — огромный удав, длина тела которого может достигать 270 метров. Согласно мифам, каждые три года Башэ съедает слона. А потом переваривает его три года. Отсюда в Китае могут называть очень жадного человека именем Башэ. По легенде, этого огромного змея выловил из озера и разрубил на части лучник Хоу И. На месте погребения змея образовался огромный холм.
Индийские наги
Помните злодеев Нага и Нагайну — врагов мангуста Рикки-Тикки- Тави и его человеческой семьи? Редьярд Киплинг неспроста дал эти имена коварной семейке кобр. Каждый житель Индии или человек, побывавший там, знает, что Наги — это мифические змееподобные существа, связанные с индуистскими и буддистскими поверьями. Наги считаются прародителями некоторых древних индийских племен. А Камбоджа, по поверьям, вообще появилась благодаря семейному союзу полубога Камбу и дочери короля нагов Наги. Герой победил хранительницу этих земель Нагу, женился на ней и основал королевство Камбоджа.
Эти мифические существа хранили тайну мироздания и многие знания. Скрывая их от людей, пока те не созреют до их понимания. Причем наги пришли на землю с планет Махатала и Патала (Нагалока), заселенных этими созданиями. На земле они были покровителями мудрецов. Согласно буддисткой традиции, Будду, медитирующего перед просветлением, своим капюшоном семь дней защищал от дождя и ветра Наг Мучалинда. Как правило, под нагами подразумеваются именно кобры. Надо ли говорить, что в индуизме эти змеи считаются такими же священными животными, как коровы и обезьяны. На змее на волнах мирового океана качается бог добра и плодородия Вишну. Кобры обвинают шею всесильного бога Шивы.
А к вечеру рептилии уползают к себе в лес. До сих пор в некоторых индийских деревнях можно встретить каменное изваяние кобры, которая почитается как покровительница душ предков. А в деревнях штата Керала во дворах обитают живые кобры. Причем при переезде на новое место змей забирают с собой.
Летучие змеи индейцев
Много интересного можно узнать о змеях, углубившись в детали мифологии майя и ацтеков. В этих древних цивилизациях змеи входили в богатый пантеон богов. Начиная с Пернатого змея Кукулькана — создателя мира и всего сущего. Согласно легендам майя, мир создали боги Кукулькан и Хуракан, управляющий ветром. Кукулькан при этом изображался в виде пернатого змея с человеческим лицом. Все хорошее, что имели майя, они связывали именно с этим богом. Считалось, что он изобрел письменность и календарь майя, обучил их рыболовству и ремеслам, придумал церемонии. За это и дары ему подносились щедрые: в жертву ему приносили юношей знатных родов. В память об этом древнем культе до нас дошли пирамиды Чичен Ицы с главной достопримечательностью — пирамидой Кукулькана.
У ацтеков же главным богом-змеем считался Кетцалькоатль, представляющий собой помесь птицы и гремучей змеи. В мифологии ему отводится решающая роль в мироздании. Согласно верованиям ацтеков, Кетцалькоатль и бог Тескатлипока, превратившись в змей, разорвали морское чудище Сипактли пополам. В результате чего одна его часть стала землей, другая — небом.
С тех пор во многих деревнях сохранилось почитание именно гремучих змей. В домах держали живых рептилий, которые должны были охранять жилище. Изображениями змей украшались двери и стены многих величественных зданий Мексики. Не говоря уже о древних храмах и пирамидах, где изображения этих рептилий бесчисленны. Самыми впечатляющими считаются каменные скульптуры змей у подножия Великого Храма в Мехико.
Красота по-японски
Если девушке в Японии говорят, что она похожа на змею — то это вовсе не оскорбление, а признание ее неземной красоты. В Японии отдают дань изяществу и гибкости змей, а так же их чарующему взгляду. И опять же это почитание змей уходит корнями в древность. В синтоизме — традиционной религии Японии — змеи обладают особой мистической силой. А белая змея почитается как посланница богов. А Великом храме Идзумо изображены японские божества верхом на огромном белом змее. До сих пор сохранились скульптуры или изображения белой змеи (аодайс), которая считается хранителем дома и семьи.
Впрочем, как и в иных мифологиях, змей в Японии не всегда — доброе начало. Самая известная японская легенда посвящена победе мифического героя Сусаноо над восьмиголовым змеем Ямата-но ороти, обитающем в реке Хи. Герой, спустившийся с небес, решил помочь несчастной семье Асинадзути, вынужденной отдать речному чудищу 8 дочерей. Старик пообещал отдать Сусаноо последнюю девятую дочь в жены, если он поможет изюбавит род от змея. Герой приказал сварить чан сакэ, перегнанного 8 раз, и опоил им змея. Опьяневший Ямата-но Ороти уснул и лишился всех восьми своих голов. Внутри же змея Сусаноо нашел священный меч, являющийся сейчас одной из трёх регалий японских императоров. А победу героя над змеем до сих пор отмечают во время ежегодных празднеств в синтоистских храмах.
Это лишь малая часть сказаний о змеях. Поклонение рептилии практикуется во многих африканских странах, в Латинской Америке. Да и в Европе немало легенд, посвященных этому загадочному пресмыкающемуся. Изучение этих легенд может занять изрядное количество времени. Есть чем заняться в наступившем году.