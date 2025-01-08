Двуликая рептилия: чем кобры и гремучие змеи прославились в веках

Древнегреческая и древнеримская мифология просто кишит разного рода змеями — Гидрами, Левиафанами, выводком из креативной прически Медузы Горгоны. Но змеи там — не только мифические чудища, они покровители дома и помощники врачевателя Асклепия. А у древних египтян змеи и вовсе были символом мудрости и тайного знания. Не зря же царственные диадемы фараонов были украшены изображением змея, а то и двух. У древних славян змея также весьма неоднозначный персонаж. С одной стороны, это огнедышащий Змей Горыныч — вечный оппонент русских богатырей. С другой — змеиная царевна из сказов, одаривающая героев то волшебным кольцом, исполняющим желания, то чудо-бочонком с сокровищами, то даром понимать языки зверей и птиц. Кстати, по славянским поверьям считается, что тот, кто отведает змеиного мяса или «змеиной ухи» также сможет понимать язык животных…