Двухнедельный брак, 10 детей и скандалы. Что сгубило карьеру Эдди Мерфи

Он начал свой творческий путь с провокационных шуток, но сумел пробиться на вершину голливудского олимпа — и тем совершил революцию в киноиндустрии. Он доказал, что талант не зависит от цвета кожи, и тем самым открыл дорогу в большие проекты для таких в будущем больших звезд, как Сэмюэл Л. Джексон, Уилл Смит, Джейми Фокс. Поэтому, даже если триумфального возращения не случится, Мерфи уже внес важный вклад в разрушение расовых стереотипов и тем самым навсегда вписал свое имя в историю мира кино, о чем он всегда и мечтал.