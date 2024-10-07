Двух девушек сняли с рейса из-за откровенной одежды. Вот куда они летели

«Мы обе были немного в шоке и прикрылись кофтами, так как нервничали и не понимали, что происходит», — вспоминает Тара. По ее словам, они действительно вытащили руки из рукавов, но прикрыли кофтами животы и декольте. По ее словам, бортпроводник вновь подошел к ним и сделал выговор. Ситуация обострилась, после того как девушки попросили уточнить правила дресс-кода, а бортпроводник подвел к ним свою начальницу. Супервайзер заявила, что ей не важно, как одеты пассажирки, однако бортпроводник уже принял решение и девушкам придется покинуть самолет.