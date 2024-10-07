Двух девушек сняли с рейса из-за откровенной одежды. Вот куда они летели

Двух девушек Терезу и Тару сняли с рейса авиакомпании Spirit Avialines из-за коротких топов. Лайнер следовал из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан, где подруги собирались отпраздновать день рождения Тары. О произошедшем девушки рассказали в беседе с Daily Mail.
Тереза — тревел-блогер, у нее около 40 тыс. подписчиков. Она была одета в рваные джинсы, белый кроп-топ и зеленую кофту в полоску. Тара была в брюках в полоску, белом кроп-топе и синей толстовке на молнии. По словам туристок, в самолете было душно, поэтому они сняли кофты и остались в топах. К ним подошел бортпроводник и заявил, что они должны немедленно надеть жакеты.
«Мы обе были немного в шоке и прикрылись кофтами, так как нервничали и не понимали, что происходит», — вспоминает Тара. По ее словам, они действительно вытащили руки из рукавов, но прикрыли кофтами животы и декольте. По ее словам, бортпроводник вновь подошел к ним и сделал выговор. Ситуация обострилась, после того как девушки попросили уточнить правила дресс-кода, а бортпроводник подвел к ним свою начальницу. Супервайзер заявила, что ей не важно, как одеты пассажирки, однако бортпроводник уже принял решение и девушкам придется покинуть самолет.
«Мы вышли в сопровождении одной из супервайзеров, сказавшей нам, что-либо вызовет полицию, либо мы пойдем с ней и она перерегистрирует наши рейсы», — говорит Тара. По словам туристки, их обманули: когда девушки покидали самолет, им сообщили, что не смогут сделать другую бронь, так как их выгнали с борта. Девушкам пришлось потратить еще около $1000, чтобы купить билеты на самолет другой авиакомпании.
«Они давили на нас и запугивали. Ранее мы в таких неприятных ситуациях не оказывались. (…) Мы даже не смогли насладиться поездкой, так как потратили слишком много энергии из-за произошедшего на борту», — продолжает Тара.
По словам девушек, на борту были и другие пассажирки в кроп-топах и спортивных бра, но им бортпроводник замечания не делал. Кроме того, некоторые пассажиры попытались защитить их и получили выговор от бортпроводника. Еще один пассажир связался с Тарой и процитировал бортпроводника. Якобы после приземления тот сказал: «Вот видите, не будете лезть не свое дело и быстрее доберетесь до пункта назначения».
Тереза и Тара обратились в Spirit Avialines по поводу инцидента, но обратной связи пока не получили. Кроме того, они изучили дресс-код авиакомпании и не нашли пунктов, которые могли бы нарушить.
«Мы позвонили в службу поддержки Spirit Avialines, и даже там нам сказали, что в дресс-коде компании ничего не говорится против кроп-топов», — пояснила Тара.
Daily Mail обратился за комментарием в Spirit Avialines.