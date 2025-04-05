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Двойник Ди Каприо из Подольска Бурцев похудел на 20 килограммов в зоне СВО

Россиянин Роман Бурцев, которого называют двойником актера Ди Каприо, заявил, что много раз пытался сбросить лишний вес.

Источник: Аргументы и факты

Называвший себя двойником актера Леонардо Ди Каприо россиянин Роман Бурцев похудел на 20 килограммов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Житель Подольска подписал контракт с Минобороны РФ в сентябре 2024 года. По его словам, он давно пытался сбросить лишний вес, однако у него ничего не получалось.

Ситуация в корне изменилась в зоне СВО. До службы у мужчины был 62-й размер, а сейчас — 56-й.

Бурцев планирует вернуться домой только в сентябре 2026 года. В январе после выполнения задачи он получил удостоверение ветерана боевых действий.