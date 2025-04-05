Двойник Ди Каприо из Подольска Бурцев похудел на 20 килограммов в зоне СВО

Называвший себя двойником актера Леонардо Ди Каприо россиянин Роман Бурцев похудел на 20 килограммов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Житель Подольска подписал контракт с Минобороны РФ в сентябре 2024 года. По его словам, он давно пытался сбросить лишний вес, однако у него ничего не получалось.
Ситуация в корне изменилась в зоне СВО. До службы у мужчины был 62-й размер, а сейчас — 56-й.
Бурцев планирует вернуться домой только в сентябре 2026 года. В январе после выполнения задачи он получил удостоверение ветерана боевых действий.