Двойная плата. В России вдвое подорожают пошлины за срочные сделки с жильем

Но платить госпошлины нужно будет не всем. Собеседница напоминает, что закон дает послабления льготникам. К примеру, за госрегистрацию права на недвижимость не возьмут пошлину с героев Советского Союза и России, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также с участников программы реновации в Москве. Право на льготу нужно будет подтвердить соответствующим документом. Если же регистрация права собственности идет между несколькими владельцами, и среди них есть льготник, то его пошлину нужно вычесть из полной суммы. Остаток делится по общим правилам на других заявителей.