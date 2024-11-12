Двойная плата. В России вдвое подорожают пошлины за срочные сделки с жильем

Желающим ускорить сделки с недвижимостью придется заплатить вдвое больше, чем остальным, рассказала эксперт Российской гильдии риелторов по правовым вопросам Екатерина Горнова.
«С 1 января следующего года будет действовать новый размер госпошлины для госрегистрации прав и кадастрового учета, — уточняет эксперт. — Закон разрешает ускорить регистрацию, получить эти услуги за один рабочий день после подачи соответствующего заявления, но пошлина тогда будет вдвое больше».
К примеру, обычный размер госпошлины за регистрацию прав, ограничений прав на объекты недвижимости и их обременений, а также сделок с ними сегодня составляет 2 тыс. руб. С 1 января придется платить 4 тыс. руб., а если регистрация срочная, и кадастровая стоимость объекта не превышает 20 млн руб., то тариф опять удваивается — до 8 тыс. руб. Если кадастровая цена выше 20 млн руб., то за срочность госпошлина составит 0,04% от ее значения.
Напомним, что с того же времени госпошлины вырастут вдвое и на другие виды регистрационных действий. В том числе, на регистрацию прав на земельный участок для ИЖС и ЛПХ, на оформление «долевки», на регистрацию изменений к договору аренды или на его расторжение, а также на внесение дополнений и изменений в запись об ипотеке.
Кроме того, с начала 2025 года изменится госпошлина за постановку на кадастровый учет. Граждане будут платить 2 тыс. руб. при создании объекта и 1 тыс. руб. при изменении сведений об объекте. Для юрлиц тариф в разы выше: 22 тыс. руб. и 2 тыс. руб. соответственно.
Но платить госпошлины нужно будет не всем. Собеседница напоминает, что закон дает послабления льготникам. К примеру, за госрегистрацию права на недвижимость не возьмут пошлину с героев Советского Союза и России, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также с участников программы реновации в Москве. Право на льготу нужно будет подтвердить соответствующим документом. Если же регистрация права собственности идет между несколькими владельцами, и среди них есть льготник, то его пошлину нужно вычесть из полной суммы. Остаток делится по общим правилам на других заявителей.