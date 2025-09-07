Дворовые игры из СССР: как развлекались дети до эпохи Интернета

Времена меняются, а вместе с ними и детские развлечения. Сегодняшние подростки проводят часы в соцсетях и видеоиграх, но еще пару десятилетий назад дворы были наполнены смехом и азартом ребят, играющих в лапту, классики или казаки-разбойники. Эти игры не просто скрашивали досуг — они учили ловкости, командной работе и даже стратегическому мышлению. Давайте вспомним, как это было.