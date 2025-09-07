Популярные темы
Дворовые игры из СССР: как развлекались дети до эпохи Интернета

Времена меняются, а вместе с ними и детские развлечения. Сегодняшние подростки проводят часы в соцсетях и видеоиграх, но еще пару десятилетий назад дворы были наполнены смехом и азартом ребят, играющих в лапту, классики или казаки-разбойники. Эти игры не просто скрашивали досуг — они учили ловкости, командной работе и даже стратегическому мышлению. Давайте вспомним, как это было.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Лапта: русская забава с многовековой историей

Лапта — одна из старейших русских игр, упоминания о которой встречаются еще в древних летописях. Ее любили не только дети: в повести Александра Куприна «На переломе» в лапту с азартом играют даже взрослые.

Поле делится на три зоны: «город», «дом» и пространство между ними. Две команды — бьющая и нападающая — соревнуются в меткости и скорости. Игрок с лаптой (специальной битой) отбивает мяч и бежит к «дому», а соперники пытаются поймать мяч и осалить бегущего. Если это удается, команды меняются ролями. Побеждает та, что набрала больше очков за удачные пробежки и ловкие перехваты.

Источник: РИА "Новости"

Резиночка: прыжки через века

Эта игра, развивающая координацию и выносливость, особенно полюбилась девочкам. Два участника натягивают между ног резинку, а третий выполняет прыжки по заданной схеме — от простых «бегунчиков» до сложных комбинаций. С каждым уровнем резинка поднимается выше, пока прыгающий не ошибется.

В Китае игру довели до масштабного шоу: один человек прыгает через резинки, которые раскручивают сотни участников. Однако классический вариант остается самым безопасным и доступным.

Классики: от Рима до современных дворов

Нарисованные мелом квадраты с цифрами вызывают ностальгию у многих. Игра, пришедшая из Древнего Рима (упоминается Плинием), сначала была популярна среди мальчиков в Голландии, а в XX веке стала «девчачьей» забавой.

Игроки по очереди бросают камешек в пронумерованные квадраты и прыгают на одной или двух ногах, стараясь не оступиться. Если ошибся — ход переходит к следующему. Просто? Но сколько радости и азарта!

Казаки-разбойники: уроки стойкости и дружбы

Эта динамичная игра учила не только быстро бегать, но и держать язык за зубами. Разбойники придумывали пароль, а казаки пытались его выведать или поймать всех противников. Пленников «пытали» щекоткой, а союзники могли их спасти, отвлекая охрану.

В 1979 году вышел фильм «Казаки-разбойники» по мотивам повести Поля Берна — история о том, как игра переплетается с реальной жизнью.

Колдунчики: волшебные догонялки

«Чай-чай-выручай!» — этот крик знаком каждому, кто играл в колдунчики. Водящий «заколдовывал» игроков касанием, а те могли быть спасены товарищами. Современные мультгерои, как зверята из «Ми-ми-мишек», тоже любят эту игру, правда, иногда жульничают.

Хали-хало: загадки и необычные шаги

Здесь нужно не только угадать слово по подсказкам, но и проявить ловкость. Отгадавший ловил мяч, кричал «Стоп!» и пытался добраться до водящего необычными шагами — утиными, муравьиными или лягушачьими.

Источник: ТАСС

Вышибалы: меткость и реакция

Двое игроков с мячом выбивают остальных из центра поля. Тот, кто поймал «свечу», мог вернуть на поле выбывшего товарища. Последний оставшийся должен был увернуться от мяча столько раз, сколько ему лет.

Городки: точность, любимая великими

Лев Толстой, Максим Горький и даже Ленин увлекались городками — игрой, где битой нужно сбивать фигуры из деревянных чурок. Сегодня в нее играют на профессиональном уровне: в августе 2023 года прошел чемпионат мира по городошному спорту.

Царь горы: зимнее противостояние

Эта рискованная забава чаще ассоциируется с зимой — падать в снег мягче. «Царь», забравшийся на возвышенность, отбивался от соперников, а те пытались его «свергнуть». Эдуард Успенский даже посвятил игре стихи, предупреждая: «Может быть фонарь под глазом, но игра того стоит».

Квадрат: футбольная ловкость без рук

Четыре игрока в своих мини-квадратах отбивали мяч ногами, стараясь не дать ему улететь в «аут». Шесть штрафных баллов — и ты выбываешь. Отличная тренировка для будущих футболистов!

Эти игры не просто развлекали — они сплачивали, учили стратегии и физической сноровке. Сегодня они кажутся простыми, но сколько в них было азарта, смеха и настоящей дружбы.