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Во дворце Бленхейм, где снимали фильм «Гарри Поттер», будут производить вино

Историческое поместье Бленхейм-Палас, где родился сэр Уинстон Черчилль и проходили съемки сцен из фильмов о Гарри Поттере и Джеймсе Бонде, предоставит винодельне-партнеру «редкую возможность» посадить виноградники на своей земле и производить местные английские вина.

Компания Blenheim Palace estate заявила, что ищет надежного партнера-винодельню для посадки виноградника на 60,7 гектарах первоклассной земли с целью производства уникального английского вина «мирового класса».

Мы надеемся найти партнера, который разделяет наши цели, ценности и видение этой возможности. Это шанс создать наследие в такое важное для сельского бизнеса Великобритании время.

Рой Кокс
управляющий директор Estates of Blenheim Palace

Дворец Бленхейм, расположенный в Котсуолдсе (Великобритания), был построен в XVIII веке. Сегодня архитектурный памятник является важным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно принимает более миллиона посетителей.

Это место рождения сэра Уинстона Черчилля, бывшего британского военного лидера и премьер-министра, который был широко известен своей любовью к шампанскому.

Кроме того, в XXI веке дворец стал местом съемок сцен из фильмов о Гарри Поттере и Джеймсе Бонде.

Сообщается, что земли будут готовы под посадку винограда к маю 2026 года. На выращивание ягод уйдет еще около четырех-пяти лет, поэтому ожидать первые поставки английского вина стоит не ранее, чем через 10−15 лет.

Кстати, вы уже знаете, что вино делают не только из винограда? О том, из чего еще производят напиток рассказали в отдельной статье.

Кристина Корчанова