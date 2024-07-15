Во дворце Бленхейм, где снимали фильм «Гарри Поттер», будут производить вино

Компания Blenheim Palace estate заявила, что ищет надежного партнера-винодельню для посадки виноградника на 60,7 гектарах первоклассной земли с целью производства уникального английского вина «мирового класса».
Мы надеемся найти партнера, который разделяет наши цели, ценности и видение этой возможности. Это шанс создать наследие в такое важное для сельского бизнеса Великобритании время.
Дворец Бленхейм, расположенный в Котсуолдсе (Великобритания), был построен в XVIII веке. Сегодня архитектурный памятник является важным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно принимает более миллиона посетителей.
Это место рождения сэра Уинстона Черчилля, бывшего британского военного лидера и премьер-министра, который был широко известен своей любовью к шампанскому.
Кроме того, в XXI веке дворец стал местом съемок сцен из фильмов о Гарри Поттере и Джеймсе Бонде.
Сообщается, что земли будут готовы под посадку винограда к маю 2026 года. На выращивание ягод уйдет еще около четырех-пяти лет, поэтому ожидать первые поставки английского вина стоит не ранее, чем через 10−15 лет.
Кстати, вы уже знаете, что вино делают не только из винограда? О том, из чего еще производят напиток рассказали в отдельной статье.
Кристина Корчанова