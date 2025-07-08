Дворцы в обмен на жизнь: потеряет ли семья Романа Старовойта недвижимость на миллиард

Следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства гибели Романа Старовойта, который, по предварительным причинам, свёл счёты с жизнью после отставки с поста главы Минтранса. Пока складывается такая картина: в понедельник Старовойт провёл совещание в министерстве, на котором он и узнал о своей отставке. На служебном «аурусе» с водителем и охраной он поехал в свой особняк в Подмосковье. Там он провёл какое-то время, после чего пересел в «теслу» и один поехал к парку Малевича. Позже тело Старовойта нашли в кустах неподалёку от парковки. Рядом лежал наградной пистолет. Что именно там произошло, пока неизвестно. Следователи ищут камеры, которые бы отследили весь путь Старовойта от особняка до места гибели.