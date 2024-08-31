Движение улучшает внимание детей с СДВГ

Оказалось, что дети, которые выполняли задания во время движения, не только справлялись с ними лучше, но и чувствовали себя увереннее. Кроме того, анализ fNIRS выявил увеличение кровотока в префронтальной коре мозга — зоне, отвечающей за концентрацию и решение задач.