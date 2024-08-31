Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение улучшает внимание детей с СДВГ

Движения способны повысить успеваемость детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Делимся результатами исследования о том, как связаны физические нагрузки и способность выполнять учебные задания.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Ученые из Университета Западного Онтарио в Канаде выяснили, что несложные упражнения могут помочь детям с СДВГ начать лучше учиться. Исследователи выполняли с ребятами задания, которые требовали концентрации внимания.

При этом часть детей крутила педали на столовом велосипеде — специальном устройстве, позволяющем заниматься спортом, не покидая рабочего места. Другая группа не двигалась. Влияние активности на мозг оценивалось с помощью функциональной ближней инфракрасной спектроскопии (fNIRS), которая измеряет изменения кровотока в мозге.

Оказалось, что дети, которые выполняли задания во время движения, не только справлялись с ними лучше, но и чувствовали себя увереннее. Кроме того, анализ fNIRS выявил увеличение кровотока в префронтальной коре мозга — зоне, отвечающей за концентрацию и решение задач.

По словам профессора Барбары Фенези, увеличение кровотока в мозге, наблюдаемое у детей во время движения, сопоставимо с эффектами от медикаментов, применяемых для лечения СДВГ.

Ученые планируют продолжить исследование в реальных школьных условиях, где проверят, насколько изученный метод будет полезен в обычной школьной среде.

Кстати, люди часто спорят, сколько нужно тренироваться, чтобы улучшить свое здоровье. Недавно ученые из Университета Южной Австралии (UniSA) нашли ответ на этот вопрос.