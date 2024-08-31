Движение улучшает внимание детей с СДВГ

Ученые из Университета Западного Онтарио в Канаде выяснили, что несложные упражнения могут помочь детям с СДВГ начать лучше учиться. Исследователи выполняли с ребятами задания, которые требовали концентрации внимания.
При этом часть детей крутила педали на столовом велосипеде — специальном устройстве, позволяющем заниматься спортом, не покидая рабочего места. Другая группа не двигалась. Влияние активности на мозг оценивалось с помощью функциональной ближней инфракрасной спектроскопии (fNIRS), которая измеряет изменения кровотока в мозге.
Оказалось, что дети, которые выполняли задания во время движения, не только справлялись с ними лучше, но и чувствовали себя увереннее. Кроме того, анализ fNIRS выявил увеличение кровотока в префронтальной коре мозга — зоне, отвечающей за концентрацию и решение задач.
По словам профессора Барбары Фенези, увеличение кровотока в мозге, наблюдаемое у детей во время движения, сопоставимо с эффектами от медикаментов, применяемых для лечения СДВГ.
Ученые планируют продолжить исследование в реальных школьных условиях, где проверят, насколько изученный метод будет полезен в обычной школьной среде.
Кстати, люди часто спорят, сколько нужно тренироваться, чтобы улучшить свое здоровье. Недавно ученые из Университета Южной Австралии (UniSA) нашли ответ на этот вопрос.