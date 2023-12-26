Двести научных работ показали, как морковь влияет на риск рака

Команда нутрициологов из Ньюкаслского университета (Великобритания) провела мета-анализ 198 научных работ (как опубликованных, так и находящихся в стадии написания), чтобы оценить связь между потреблением моркови и заболеваемостью всеми типами рака. В общей сложности в статьях использовались данные более 4,7 миллиона пациентов. Результаты опубликованы в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Британские нутрициологи выяснили, что потребление 400 граммов моркови в неделю (пяти порций весом 80 граммов в любом виде) связано со снижением риска онкозаболеваний примерно на 20%.

Положительный эффект сохранялся, даже если недельный рацион включал только одну порцию этого овоща: в этом случае риск развития болезни снижался на 4%.

Один из авторов исследования Чарльз Оджобор отметил, что большая часть изученных командой работ была сконцентрирована на растительном пигменте бета-каротине, которому морковь обязана яркой окраской. По словам ученого, эксперименты сами по себе не выявили особого влияния употребления бета-каротина на заболеваемость раком.

Потому авторы нового исследования сфокусировались на других особенностях и веществах овоща, например, полиацетиленах. Эти органические вещества известны выраженным противораковым действием. Исследование подтвердило, что при достаточном количестве моркови в рационе, проявляется ее антиканцерогенный эффект. При этом положительный эффект употребления овоща был устойчивым и не зависел от типа онкозаболеваний или географического региона исследования.

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Олеся Маевская