Двери не для всех: какие бренды не пустят назад на рынок РФ

Политолог и экономический аналитик Александр Мищенков считает, что условия для возвращения западных компаний в РФ должны соответствовать национальным интересам России и вести к органичному развитию отраслей промышленности и торговли. А здоровая конкуренция приведет к снижению цен и повышению качества товаров и услуг для российского потребителя.
«Россия заинтересована в длительном и глубоком сотрудничестве в разных областях: добыча и переработка полезных ископаемых, машиностроение, производство, розничная торговля. События, подобные демаршу зарубежных компаний, должны быть исключены. Поэтому, во-первых, приоритет в содействии возвращению будет отдан компаниям, которые не “хлопали дверью” и сохранили присутствие в России на минимальном уровне», — отметил Мищенков.
Эксперт считает, что западные компании смогут вернуться в Россию только на определенных условиях. Например, им нужно будет создавать совместные предприятия с российскими партнерами и давать гарантии долгосрочной ответственности. К тому же важными аспектами станут определенный уровень локализации производства и обеспечение трансфера технологий, включая производство компонентов и размещение центров научных исследований и опытно-конструкторских разработок.
Мищенков добавил, что возвращение компаний будет происходить на рыночных условиях, что означает, что все конкурентные преимущества российских компаний, достигнутые в период отсутствия зарубежных конкурентов, сохранятся в полной мере.
Как компании вернутся и что их ждет
«Российский рынок фактически закрыт для компаний, попавших в так называемый черный список Правительства РФ. Преимущественно туда включены организации, связанные с оборонной промышленностью США и Европы, а также финансовые структуры, активно участвовавшие в санкционной политике. Категорически невозможно возвращение для корпораций, чьи руководители делали резко негативные политические заявления или финансировали военные поставки Украине», — поделилась профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.
По ее мнению, наименее болезненным возвращение может оказаться для компаний, использовавших схему временной передачи управления российским партнерам без полной продажи активов. Такой вариант сохранил McDonald’s, трансформировавшийся во «Вкусно и точка», сохранив операционную инфраструктуру. Активы компании в России были приобретены новым владельцем за «символическую плату», однако договор предусматривает обратный выкуп в течение 10−15 лет при соблюдении определенных условий.
Таким образом, производители потребительских товаров ежедневного спроса, сохранившие производственные мощности в России под временным управлением, имеют шансы на относительно гладкое возвращение.
Безвозвратно утратили позиции компании, продавшие активы с существенным дисконтом российским предпринимателям без опции обратного выкупа. Характерный пример — автомобильные заводы Renault, перешедшие под контроль российских структур без возможности восстановления прежних отношений. Аналогичная судьба постигла ряд энергетических компаний, вынужденно продавших доли в проектах по добыче нефти и газа.
Эксперт отметила, что наибольшие сложности при возможном возвращении ждут представителей люксового сегмента и технологических компаний. Премиальные бренды столкнутся с изменением потребительских привычек и переориентацией клиентов на альтернативные каналы приобретения товаров. Технологический сектор может обнаружить заполненные российскими аналогами и решениями из дружественных стран ниши. Банковский и страховой бизнес практически полностью перестроился, сделав возвращение западных финансовых институтов крайне проблематичным.
«Российский рынок демонстрирует удивительную адаптивность, заполняя освободившиеся ниши новыми игроками. Западным компаниям придется в итоге признать, что уход часто оказывается окончательным решением, а не тактическим маневром», — отметила Капустина.
Она обратила внимание, что необходимость возвращения западного бизнеса для российской экономики неоднозначна. «Потребители адаптировались к новой реальности. Однако в ряде секторов — автомобилестроении, фармацевтике, сложном машиностроении — сохраняется дефицит технологий и компетенций. Возвращение западных игроков могло бы стимулировать здоровую конкуренцию, повысить качество продукции и услуг. Важно найти баланс между открытостью экономики и защитой интересов отечественных производителей, получивших шанс на развитие в условиях сниженного конкурентного давления», — заключила эксперт.
Ранее, комментируя вопрос возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран, президент Владимир Путин указал на необходимость соблюдать баланс между развитием конкуренции и защитой российских производителей.