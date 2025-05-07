Двери не для всех: какие бренды не пустят назад на рынок РФ

Возвращение западных компаний в Россию возможно при соблюдении условий, направленных на защиту национальных интересов и развитие отечественной промышленности. Это включает создание совместных предприятий, локализацию производства и трансфер технологий. Однако компании, которые ушли с рынка, столкнутся с трудностями, особенно в люксовом сегменте и высоких технологиях, где российский рынок уже адаптировался к новым условиям, рассказали эксперты ВФокусе Mail.