Двенадцать стульев, на которых успел посидеть Евгений Петров

13 декабря исполнилось бы 122 года Евгению Петрову, соавтору «Двенадцати стульев», «Золотого теленка» и других сатирических произведений, которые он написал вместе с Ильей Ильфом.
Два друга почти все делали вместе, но, разумеется, каждый был интересным человеком сам по себе. В материале рассказываем именно про Петрова — хотя разделить двух авторов порой не представляется возможным: даже близкие друзья порой путали, кто из них что написал.
Белеет парус одинокий
Настоящая фамилия Евгения Петрова — Катаев. Он был братом писателя Валентина Катаева, и даже стал прототипом одного из героев его повести «Белеет парус одинокий». Песня Остапа Бендера «Белеет мой парус» из экранизации «Двенадцати стульев» Эльдара Рязанова — очевидная отсылка к этому факту из биографии автора.
Петров взял псевдоним, когда переехал в Москву вслед за братом и тоже начал писать — он посчитал, что обязан «уступить» фамилию более известном родственнику.
По обе стороны закона
В молодости Петров успел недолго посидеть в тюрьме как родственник белого офицера — его старший брат, Валентин, служил в царской армии. Впрочем, уже спустя несколько лет Евгений стал работать в Одесском уголовном розыске, где лично расследовал около сорока дел. Первым своим произведением автор всю жизнь иронично называл «протокол осмотра трупа неизвестного мужчины».
В рамках одного из них поймал своего одноклассника и бывшего коллегу по угрозыску, ставшего главарем банды конокрадов — Александра Козачинского. Петров похлопотал о снисхождению к однокашнику, а тот впоследствии, начав писать книги, сделал его героем своей автобиографической повести «Зелёный фургон».
Любовь к музыке
Несмотря на успехи в журналистике, Петров много лет всерьез надеялся заняться музыкой: его мать была пианисткой. Он собирал пластинки, ходил на концерты, прекрасно играл на рояле и привез из Америки новую радиолу. Уже в Москве он надеялся выучиться на дирижера, но все изменила сильная простуда, навсегда испортившая Евгению идеальный слух.
Илья Ильф
Первые годы в Москве Петров писал самостоятельно, но после знакомства с Ильфом их было не разделить: два друга все делали вместе. Петров настаивал на том, что совершенно не помнит, как они познакомились — будто так было всегда.
Журналисты вместе ездили в командировки, вместе писали заметки и книги, бесконечно споря друг с другом и предлагая десятки вариантов каждой фразы.
Чем вызывали усмешку современников: «Один Салтыков, другой Щедрин». Впрочем, они и сами порой публиковались под псевдонимом «Толстоевский».
Несмотря на близкую дружбу, до конца жизни Ильф и Петров обращались друг к другу на «вы». Когда в 1939 году у Петрова родился сын, они с женой назвали его Ильей — в честь погибшего Ильфа.
Защитники сатиры
Ильф и Петров не только писали сатирические произведения, но и отстаивали право сатиры на жизнь: так, все 1920-е они спорили с членами Российской ассоциации пролетарских писателей о понятии «советского писателя» — что он имеет право быть разным и писать на разные темы, а не только серьезно вещать о победе пролетариата, гражданской войне и социалистической стройке.
В числе других писателей авторы побывали на строительстве Беломор-Балтийского канала, но единственные из тридцати шести отказались писать очерк о стройке для сборника; никогда не участвовали в травле коллег по цеху. Произведения самих Ильфа и Петрова столкнулись с цензурой уже после смерти авторов: в конце 40-х и середине 60-х.
Киносценарии
Ильф и Петров успели поработать киносценаристами: во время путешествия по Европе они за 10 дней написали сценарий комедии для французской кинофирмы «Софар» — впрочем, фильм так и не был снят. На родине же они создали сценарий производственной комедии «Черный барак» и кинопутешествия «Однажды летом», которое во многом повторяет сюжет «Золотого теленка». Петров вернулся к кинематографу после смерти Ильфа.
Цирк
Самый знаменитый сценарий соавторов — «Цирк» Григория Александрова. Впрочем, в титрах их имена не значатся. Первоначально текст был написан как пьеса для мюзик-холла «Под куполом цирка». Потом, когда она же стала сценарием для фильма Александрова, оба соавтора остались недовольны тем, что в итоговом варианте осталось гораздо меньше комедии, зато стало больше мелодрамы.
После выхода фильма Петров даже написал заметку в газету «Литература и искусство», что каждый режиссер считает своим долгом переиначить сценарий, отчего кино неизменно страдает.
Жена и «Три толстяка»
В 1929 году 27-летний Евгений Петров женился на 18-летней Валентине Грюнзайд, дочери чаеторговца. Евгений увлекся девушкой с первого дня знакомства и сразу продемонстрировал серьезность намерений: знакомые вспоминали, что он не переставал ухаживать за женой и оказывать ей знаки внимания.
За пять лет до этого 13-летняя Грюнзайд покорила сердце Юрия Олеши, который поклялся посвятить ей свою сказку «Три толстяка» и сдержал слово: в 1928 году на обложке первого издания стояло посвящение. Впрочем, к этому моменту девушка уже была невестой Петрова.
Воронья слободка
Супруги много лет прожили в доме 5 в Кропоткинском переулке, в большой коммунальной квартире, которую Евгений Петрович прозвал «Вороньей слободкой». Впоследствии и квартира, и ее обитатели перекочевали в роман «Золотой теленок»: «ничья бабушка», «бывший князь» и многие другие списаны писателем с собственных соседей.
Без Ильфа
В апреле 1937 года Ильи Ильфа не стало — туберкулез. Петров тяжело переживал смерть друга: писатели часто шутили, что идеальным финалом для них было бы разбиться вместе в авиакатастрофе, чтобы не ходить друг к другу на похороны.
Друзья писателя вспоминали, что сам он часто стал говорить в манере Ильфа, а сам Петров говорил, что крайне непривычно вместо «мы» писать «я». Он собирался создать книгу «Мой друг Ильф», но не успел ее закончить: от рукописи остались лишь фрагменты.
Второй соавтор
В конце 30-х у Петрова появился другой соавтор — Георгий Мунблит. Вместе они написали ряд фельетонов и два киносценария, причем оба посвященные музыке: «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится» о конфликте пожилого и молодого композиторов.
Мунблит долго привыкал к манере совместной работы, которую выработал Петров: тот пытался спорить из-за каждой фразы, предлагать варианты и дискутировать, как привык делать с Ильфом, а Георгий Николаевич оказался к этому не готов. Впрочем, ко второй киноленте работа наладилась — Мунблит вспоминал: «Мы кричали, размахивали руками и даже в лицах представляли сцены».
Фронтовой корреспондент
С началом войны Петров стал военным корреспондентом — он регулярно ездил на фронт и несколько раз попадал под обстрел. По воспоминаниям современников, Петрова очень удивляло, что его коллеги пишут на войне — о самой войне. Сам писатель старался рассказывать о мирной жизни, том, как она изменилась, и как обстоит повседневный быт людей в тяжелое время.
В результате получилось два сборника очерков: «Москва за нами» и «Фронтовой дневник». Второй вышел уже после гибели автора: в 1942 году Петров посетил осажденный Севастополь и, возвращаясь назад, разбился в самолете.