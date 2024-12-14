Двенадцать стульев, на которых успел посидеть Евгений Петров

Ильф и Петров не только писали сатирические произведения, но и отстаивали право сатиры на жизнь: так, все 1920-е они спорили с членами Российской ассоциации пролетарских писателей о понятии «советского писателя» — что он имеет право быть разным и писать на разные темы, а не только серьезно вещать о победе пролетариата, гражданской войне и социалистической стройке.