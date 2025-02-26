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Две трети россиян мечтают «покинуть чат»

72% опрошенных устали переписываться с коллегами, а 38% надоело, что начальство постоянно им пишет.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

«Я сделала больно и покинула чат» — эти строки из песни Клавы Коки были посвящены романтическим отношениям, но в той же степени они отражают и заветную мечту множества современных работников, которым приходится переписываться в одном, а чаще сразу в нескольких рабочих чатах.

Хотят ли россияне в самом деле покинуть чаты, недавно узнали проект «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформа «Академия Здоровья»: об их совместном опросе на тему рабочих переписок рассказала RT.

Согласно результатам исследования, в котором приняло участие около 1300 респондентов, 72% россияне мечтают выйти из рабочих чатов и очень устали от переписок, а 37% испытывают повышенную нервозность от постоянных переписок.

При этом большинство опрошенных признают, что для работы такой формат общения полезен: 61% подтверждает, что чаты экономят время.

Главная проблема рабочих чатов — сотрудник становится постоянно доступен для руководства и коллег (так считают 38% опрошенных). 44% рассказали, что в их компаниях рабочие переписки никак не ограничены по времени, 22% уже привыкли, что им пишут поздно вечером, а 17% не могут выдохнуть даже в отпуске, потому что все равно непрерывно ждут, что кто-то напишет.

Только 13% россиян находят силы выключить все уведомления после окончания рабочего дня и не читать переписки с коллегами до утра — каждый второй уверен, что если не ответит на письменный вопрос, ему вскоре позвонят, чтобы поговорить.

При этом чаще всего угроза у тех, кто игнорирует чаты, чаще символическая, чем реальная: лишь 8% респондентов сказали, что игнорирование сообщений может привести к реальным последствиям вроде взысканий.

Многое раздражает людей и в самой переписке: о том, какие слова и манеры собеседников в чатах бесят россиян сильнее всего, рассказывали в отдельном материале.