Две трети россиян мечтают «покинуть чат»

Главная проблема рабочих чатов — сотрудник становится постоянно доступен для руководства и коллег (так считают 38% опрошенных). 44% рассказали, что в их компаниях рабочие переписки никак не ограничены по времени, 22% уже привыкли, что им пишут поздно вечером, а 17% не могут выдохнуть даже в отпуске, потому что все равно непрерывно ждут, что кто-то напишет.