Две стороны. Психолог пояснил, в чем риски феномена «молодых пенсионеров»

С его помощью можно критически посмотреть на себя, понять, не лечите ли вы себя от разных эмоциональных состояний с помощью импульсивных и избыточных покупок, не пытаетесь ли вы что-то восполнить. И благодаря феномену «молодых пенсионеров» можно научиться тому, что позитивные эмоции и впечатления можно получать за счет каких-то предметов и за счет малого, такие люди более осознанны, у них больше положительного образа будущего может быть (если речь не про патологические формы такой экономии), их никто не подгоняет. То есть они умеют получать удовольствие от того, что имеют и не материального.