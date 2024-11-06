Две стороны. Психолог пояснил, в чем риски феномена «молодых пенсионеров»

Общество потребления и жесткой экономии может выдавать поистине неожиданные варианты поведения у людей, которые в нем живут. Ведь, по сути, это две диаметрально противоположные истории. И на фоне их появился так называемый феномен «молодых пенсионеров». Кто же это, в чем плюсы и минусы такого феномена и как понять, что человек патологически зависим от него, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
Феномен «молодых пенсионеров» относится к числу дисфункциональных. Ведь большая часть людей, которая себя им заражает, фактически искусственно себя состаривает. Они убеждают себя, что действительно надо все время экономить, откладывать, перестраивают весь свой образ жизни определенным образом. Для них становится нормой все время что-то растягивать, ограничивать себя довольно жестко, без конца экономить на всем. Причем нередко они уходят в сторону патологической экономности.
Когда человек себя искусственно старит, он начинает себя готовить к каким-то проблемам и непредсказуемым ситуациям, начинает откладывать и откладывать, в том числе и свою жизнь в целом, так как не рискует тратить на что-то здесь и сейчас. Сюда же входит и сбор финансовой подушки безопасности. Доходит до того, что человек каждый свой день четко просчитывает, начинается такая жертвенная, механистическая, калькуляторная жизнь. Конечно, никто не спорит, что подушка безопасности необходима, но не стоит посвящать ее созданию всю жизнь целиком, не видя повседневных радостей.
С другой стороны, такой феномен можно противопоставить гнетущему и давящему тренду потребления. Когда со всех сторон довлеет: бери и купи, съешь, возьми, попробуй. Феномен «молодых пенсионеров» в такой ситуации показывает, что надо более критично относиться к тратам. Он демонстрирует, что да, можно что-то купить, пойти съесть что-то, но надо ли человеку это сейчас.
С его помощью можно критически посмотреть на себя, понять, не лечите ли вы себя от разных эмоциональных состояний с помощью импульсивных и избыточных покупок, не пытаетесь ли вы что-то восполнить. И благодаря феномену «молодых пенсионеров» можно научиться тому, что позитивные эмоции и впечатления можно получать за счет каких-то предметов и за счет малого, такие люди более осознанны, у них больше положительного образа будущего может быть (если речь не про патологические формы такой экономии), их никто не подгоняет. То есть они умеют получать удовольствие от того, что имеют и не материального.
Что укажет на патологию?
Чтобы понять, не перешли ли вы грань патологической экономии, будучи молодым, достаточно спросить себя и понять, каковы ваши ценностные ориентации, на что и зачем вы откладываете. Возможно, экономия связана с ребенком — вы откладываете на его обучение или просто для ребенка.
Всегда нужно чувствовать внутри, нет ли такого состояния. Если это патологический феномен, то люди начинают говорить о проблемах, деньгах, сколько заработали, потратили, сколько нужно экономить, где это делать, где дешевле поесть. Когда вся жизнь превращается в поиск каких-то обходных путей, о каком равновесии можно говорить?
Когда копить на пенсию?
Безусловно, можно копить на пенсию, если эта идея вам отзывается, и выбирать для этого удобные именно вам варианты. Но важно понимать, что в психике каждого человека есть свое видение пенсии и своей жизни в этот период. Есть много людей, которые и не думают о пенсии, и вообще не собираются на нее выходить, планируя работать как можно дольше.
Если используется оборот «копить на пенсию» — это выглядит, как будто надо копить на какую-то свободу. Здесь каждый решает для себя. Но надо следить за тем, чтобы не свалиться в крайности и не терять время, накапливая средства на далекое будущее и теряя при этом настоящее.