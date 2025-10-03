Политолог: кто рассудит спор Кадырова и Шаманова

Споры из-за топонимов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал депутата Государственной думы Владимира Шаманова. В своем телеграм-канале он назвал его слова о «стирании истории» ложными и оскорбительными для жителей республики. 25 сентября на заседании нижней палаты парламента Шаманов возмутился сменой исторических названий казачьих станиц: Серноводского — в Серноводск, Шелковской — в Терек, Наурской — в Невре, что с чеченского переводится как «север».
«Предлагают переименовать казачьи станицы, которые имеют исторические названия. Мало того что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете», — сказал депутат.
Кадыров подчеркнул, что решения о переименовании населенных пунктов принимались с учетом мнения всех проживающих в этих районах национальностей.
«В Шелковском и Наурском районах построены церкви и дома для прихожан, созданы комфортные условия для совместной жизни представителей разных национальностей и вероисповеданий. Это настоящая работа, а не твои пустые вопли о “переписывании” истории», — заявил глава Чечни.
В своем обращении он также возложил на Шаманова ответственность за преступления против чеченского народа во время чеченских кампаний, назвав его «гнусным подлецом» и обвинив в массовых расстрелах мирных жителей. Глава республики призвал парламентария прекратить «прятаться за депутатским мандатом» и отправиться в зону спецоперации.
«Встретимся в суде, и если правосудие свершится, ты ответишь за каждое слово и поступки», — добавил он.
Военная карьера Владимира Шаманова неразрывно связана с чеченскими кампаниями. Он принимал участие в обоих конфликтах: в 1995 году занимал пост заместителя командующего группировкой Минобороны РФ в Чечне, а в 1999 году возглавил 58-ю армию Северо-Кавказского военного округа. Под его командованием федеральные силы освободили Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский районы, а в октябре 1999 года войска вышли к окраинам Грозного. Эти успехи упрочили его репутацию одного из самых влиятельных военачальников того периода, хотя и закрепили за ним образ жесткого и бескомпромиссного командира. На призывы о привлечении к ответственности Шаманов пока не отреагировал публично.
Реакция
Конфликт между Кадыровым и Шамановым вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Военный блогер Юрий Подоляка назвал ссору «крайне неуместной». Он напомнил, что во время Второй чеченской войны верховным главнокомандующим был Владимир Путин, а мир в регионе стал возможен благодаря мудрым решениям Путина и Ахмата Кадырова, отца нынешнего руководителя республики. По мнению блогера, подобные конфликты играют на руку врагам России, подрывая внутреннюю стабильность страны.
Политолог Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг», в разговоре ВФокусе Mail подчеркнул, что Кадыров обладает огромным административным, финансовым и силовым ресурсом, который несопоставим с возможностями Шаманова как депутата Госдумы, несмотря на все прошлые регалии.
По его словам, конфликт с Шамановым — это не только спор о переименовании, но и столкновение двух нарративов: чеченского — о восстановлении справедливости и национальной гордости, и русского — о сохранении исторической памяти.
«У Кадырова тактика простая: никто не имеет возможности с ним спорить. Эту линию он продвигает достаточно упорно и настойчиво. Кадыров обвиняет генерала в гибели мирного населения, генерал говорит об изгнанных из республики русских. На чьей стороне правда? Найдется ли арбитр, который мог бы сейчас это рассудить», — задается вопросом эксперт.