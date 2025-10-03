Политолог: кто рассудит спор Кадырова и Шаманова

Военная карьера Владимира Шаманова неразрывно связана с чеченскими кампаниями. Он принимал участие в обоих конфликтах: в 1995 году занимал пост заместителя командующего группировкой Минобороны РФ в Чечне, а в 1999 году возглавил 58-ю армию Северо-Кавказского военного округа. Под его командованием федеральные силы освободили Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский районы, а в октябре 1999 года войска вышли к окраинам Грозного. Эти успехи упрочили его репутацию одного из самых влиятельных военачальников того периода, хотя и закрепили за ним образ жесткого и бескомпромиссного командира. На призывы о привлечении к ответственности Шаманов пока не отреагировал публично.