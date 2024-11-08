Две охотничьи собаки сбежали из Финляндии в Россию. Их вернули обратно

В конце октября портал 47News сообщал, что российские пограничники передали своим финским коллегам сбежавшую лайку, которую нашли в Печенгском районе (Мурманская область). Собака пробралась мимо местного военного городка по сугробам и долгое время оставалась незамеченной. Наконец лайку заметили российские пограничники и угадали в ней гостя из Финляндии по закрепленному GPS-трекеру с антенной на ошейнике.