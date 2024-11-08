Две охотничьи собаки сбежали из Финляндии в Россию. Их вернули обратно

Две охотничьи собаки сбежали из Финляндии в Россию в октябре. Об этом финская пограничная служба сообщила в своем ежемесячном отчете.
Два инцидента случились в октябре 2024 года. Финские собаки два раза пересекли границу с Россией.
«Оба раза российские пограничные службы возвращали пойманных собак в Финляндию», — говорится в отчете.
Пограничная служба Лапландии напомнила местным охотникам не выпускать собак на волю в приграничной с Россией зоне. В целом ситуацию на границе ведомство считает стабильной.
В конце октября портал 47News сообщал, что российские пограничники передали своим финским коллегам сбежавшую лайку, которую нашли в Печенгском районе (Мурманская область). Собака пробралась мимо местного военного городка по сугробам и долгое время оставалась незамеченной. Наконец лайку заметили российские пограничники и угадали в ней гостя из Финляндии по закрепленному GPS-трекеру с антенной на ошейнике.
«Из “документов” у подозрительного субъекта — белая кисточка на черном хвосте, испуганные глаза, роскошный белый воротник и того же цвета окантовка на лапах. Логично, пошли шутки, мол, “шпион”», — пишет издание 47News.
Интересно, что на случай подобных инцидентов существует особый международный договор — «О порядке урегулирования пограничных инцидентов», который был подписан в Хельсинки в 1960 году.
Собаки — не единственные перебежчики из Финляндии. Накануне стала известна история мужчины, который случайно перешел границу с Россией целых четыре раза. По данным «Фонтанки», инцидент произошел во время лыжной прогулки. Финский уездный суд Кайнуу признал мужчину виновным в нарушении государственной границы. Лыжник согласился с решением суда и получил 20 суточных штрафов в качестве наказания.
В апреле 2024 года все сухопутные КПП на границе России и Финляндии закрылись бессрочно, «до особого уведомления». В качестве причин такого решения финские власти указывали «инструментальную миграцию», которую, считает правительство страны, Россия использует против Финляндии. 8 июля министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что власти страны пока не планируют открывать границу с Россией.