Две гигантские панды вылетели в Китай из токийского зоопарка

Решение об их возвращении было принято летом этого года в связи с ухудшением их здоровья. В частности, как сообщалось ранее, у бамбуковых медведей наблюдалось высокое давление.
Накануне попрощаться с любимцами токийского зоопарка пришли тысячи человек, которые, по сообщениям японских СМИ, были вынуждены сидеть в многочасовых очередях, чтобы подойти к вольеру с пандами.
Лили и Синсин родились в Китае в 2005 году и были перевезены в зоопарк Уэно в 2011 году. За это время Синсин родила четырех детенышей, однако первый медвежонок умер через несколько дней после рождения из-за воспаления легких.
В июне 2017 года Синсин родила еще одного детеныша, а в 2021 году — медвежат-близнецов.
Большая панда — неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков. КНР практикует так называемую «дипломатию панд», периодически отправляя их в разные страны. Панды при этом продолжают считаться собственностью Китая так же, как и их потомство.