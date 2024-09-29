Две гигантские панды вылетели в Китай из токийского зоопарка

Большая панда — неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков. КНР практикует так называемую «дипломатию панд», периодически отправляя их в разные страны. Панды при этом продолжают считаться собственностью Китая так же, как и их потомство.