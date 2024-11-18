Дважды декабрь. Эксперт рассказала, кто получит две пенсии перед Новым годом

Напомним, на 7,3% в следующем году проиндексируют не только пенсии, но еще и другие выплаты. Например, больше станет еще и материнский капитал — теперь родители двоих детей будут получать 893 835,55 рубля. А вот МРОТ повысится еще больше — до 22 440 рублей (на 16,6%), а это значит, что больше станут выплаты за больничные, а также оклад тех, кто получает минимальную белую зарплату.