Дважды декабрь. Эксперт рассказала, кто получит две пенсии перед Новым годом

Некоторые пенсионеры перед новогодними праздниками получат сразу две выплаты. Однако в январе пенсий ждать уже не стоит, предупредила профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова.
«В преддверии новогодних праздников наши пенсионеры получат денежные выплаты дважды, — пояснила эксперт. — Первую пенсию за декабрь — в начале месяца и январскую пенсию — уже в последних числах уходящего 2024 года. Такие изменения в графике коснутся тех, кто получает пенсии в первых числах месяца. А таких людей большинство».
«Например, если ваша пенсия составляет 27 000 ₽, то совокупный доход за декабрь 2024 будет равен 27 000+27 000*1,073 = 55 971 ₽, — подсчитала эксперт. — И это, конечно, хорошо, но не стоит забывать, что в данной выплате заложена январская пенсия, а значит, следующие денежные поступления будут только в первых числах февраля. Будьте рациональны в тратах, чтобы не остаться в январе на мели».
Кстати, уже в декабре работающие россияне смогут получить еще и новогодние премии. Здесь ранняя выплата связана с особенностями налогового законодательства.
Напомним, на 7,3% в следующем году проиндексируют не только пенсии, но еще и другие выплаты. Например, больше станет еще и материнский капитал — теперь родители двоих детей будут получать 893 835,55 рубля. А вот МРОТ повысится еще больше — до 22 440 рублей (на 16,6%), а это значит, что больше станут выплаты за больничные, а также оклад тех, кто получает минимальную белую зарплату.