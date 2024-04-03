«Двадцать секунд на эвакуацию». Почему природные катастрофы так трудно предсказать

Для более эффективной работы системы, по словам Юлии Кузнецовой, нужно больше метеостанций и датчиков. По оценкам Главной геофизической обсерватории им. А. Е. Воейкова, в России на 10 500 кв. км приходится примерно одна станция. Для сравнения, в Китае их в 20 раз больше — при том, что его территория почти в два раза меньше. Проблему могли бы решить частные метеорологические компании. Например, в США около 4 тыс. частных компаний, которые собирают метеорологические данные для ферм, армии и флота, транспортных компаний.