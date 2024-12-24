Два стоматолога на пенсии трижды ограбили горнолыжный магазин в США

Загадочный случай произошел в пригороде Сан-Франциско: две преступницы ограбили магазин горнолыжных товаров. Что в этом загадочного? Ну, во-первых, преступницы оказались пожилыми стоматологами на пенсии. Во-вторых, с собой на ограбление они взяли сумочки от Луи Виттона. А в-третьих, они ограбили один и тот же магазин три раза.
Историю новоявленных Тельмы и Луизы рассказала британская газета Daily Mail. Преступниц зовут Татьяна Жуковская и Клара Михельсон. Им обеим 68 лет, и обе работали в Калифорнии лицензированными стоматологами.
Женщин засекла камера наблюдения, когда они выходили с украденными дорогими товарами из магазина Parallel Mountain Sports в Олимпийской долине. Причем зафиксировали их трижды: 22 июля, 19 августа и 25 ноября. Общая стоимость украденного — больше 1500 долларов.
Магазин они грабили без масок, в одежде ярких цветов и с сумочками Луи Виттон, а вышли оттуда не торопясь. Скрылись преступницы на роскошном серебристом Lexus SUV: благодаря машине их и удалось задержать. Впрочем, случилось это только 2 декабря: целую неделю после финального ограбления пенсионерки умудрялись скрываться.
Согласно публичным данным, Жуковская владеет домом с двумя спальнями в Сан-Франциско стоимостью 1,5 миллиона долларов, а Михельсон недавно приобрела дом в Неваде за 1,65 миллиона долларов.
Женщинам предъявили обвинения в крупном ограблении, организованном группой лиц, и выпустили на свободу.
Это не первое их столкновение с законом: в 2022 году женщины подали в суд на отель Хайятт, утверждая, что получили травмы из-за того, что арендовали в отеле катамаран и налетели на нем на камни. Иск решили во внесудебном порядке.
Причины, по которым женщины совершили серию ограбления, осталась неясной. Пресса уже сравнила их с Тельмой и Луизой: героинями фильма 1991 года, которые также совершают ряд абсурдных преступлений, а в финале съезжают на кабриолете со скалы, чтобы не попасть в руки полиции.
Ранее рассказывали о пожилой британке, которая обманом выманила у государства миллион фунтов на пособия и умерла, потратив все деньги.