Два стоматолога на пенсии трижды ограбили горнолыжный магазин в США

Загадочный случай произошел в пригороде Сан-Франциско: две преступницы ограбили магазин горнолыжных товаров. Что в этом загадочного? Ну, во-первых, преступницы оказались пожилыми стоматологами на пенсии. Во-вторых, с собой на ограбление они взяли сумочки от Луи Виттона. А в-третьих, они ограбили один и тот же магазин три раза.