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Два миллиона россиян запретили себе брать кредиты

Новой функцией «Госуслуг» — самозапретом на кредиты воспользовалось 2 миллиона человек за два дня.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

Главный страх при потере паспорта или утечке персональных данных — это то, что мошенники, получив информацию о человеке, смогут оформить на него кредит. Теперь причин бояться стало немного меньше: на портале «Госуслуги» появилась возможность запретить выдавать себе кредиты при любых условиях.

Функция сразу вызвала у граждан ажиотажный спрос: как сообщило Министерство цифрового развития в своем телеграм-канале, всего за два дня этой услугой воспользовалось уже 1,7 миллионов человек, а слово «самозапрет» стало самым частым вопросом искусственному ассистенту на портале.

Чаще всего заявления подавали в Москве и Санкт-Петербурге, а в целом топ обращений по субъектам РФ выглядит так:

  • Москва — 351 тысяч;
  • Санкт-Петербург — 143,9 тысяч;
  • Московская область — 112,3 тысяч;
  • Краснодарский край — 69,3 тысяч;
  • Свердловская область — 50,5 тысяч;
  • Ростовская область — 43,5 тысяч;
  • Башкортостан — 42,7 тысяч;
  • Новосибирская область — 42,4 тысяч;
  • Татарстан — 41, 8 тысяч;
  • Нижегородская область — 37,6 тысяч;

Министерство поясняет, что у каждого, кто подает заявление на самозапрет, появляется специальная отметка — и после этого банки или микрофинансовые организации обязаны отказать в выдаче кредита такому гражданину, пока отметка не будет снята.

Снять запрет или проверить, есть ли он у вас, также можно на портале «Госуслуг». Установить его можно по ссылке.

Ранее рассказывали, что на «Госуслугах» появятся профили с достижениями для студентов и молодежи.