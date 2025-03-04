Два миллиона россиян запретили себе брать кредиты

Главный страх при потере паспорта или утечке персональных данных — это то, что мошенники, получив информацию о человеке, смогут оформить на него кредит. Теперь причин бояться стало немного меньше: на портале «Госуслуги» появилась возможность запретить выдавать себе кредиты при любых условиях.
Функция сразу вызвала у граждан ажиотажный спрос: как сообщило Министерство цифрового развития в своем телеграм-канале, всего за два дня этой услугой воспользовалось уже 1,7 миллионов человек, а слово «самозапрет» стало самым частым вопросом искусственному ассистенту на портале.
Чаще всего заявления подавали в Москве и Санкт-Петербурге, а в целом топ обращений по субъектам РФ выглядит так:
- Москва — 351 тысяч;
- Санкт-Петербург — 143,9 тысяч;
- Московская область — 112,3 тысяч;
- Краснодарский край — 69,3 тысяч;
- Свердловская область — 50,5 тысяч;
- Ростовская область — 43,5 тысяч;
- Башкортостан — 42,7 тысяч;
- Новосибирская область — 42,4 тысяч;
- Татарстан — 41, 8 тысяч;
- Нижегородская область — 37,6 тысяч;
Министерство поясняет, что у каждого, кто подает заявление на самозапрет, появляется специальная отметка — и после этого банки или микрофинансовые организации обязаны отказать в выдаче кредита такому гражданину, пока отметка не будет снята.
Снять запрет или проверить, есть ли он у вас, также можно на портале «Госуслуг». Установить его можно по ссылке.
Ранее рассказывали, что на «Госуслугах» появятся профили с достижениями для студентов и молодежи.