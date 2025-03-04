Два миллиона россиян запретили себе брать кредиты

Главный страх при потере паспорта или утечке персональных данных — это то, что мошенники, получив информацию о человеке, смогут оформить на него кредит. Теперь причин бояться стало немного меньше: на портале «Госуслуги» появилась возможность запретить выдавать себе кредиты при любых условиях.