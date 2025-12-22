Два круизных лайнера столкнулись в Египте, одна туристка погибла

В воскресенье, 21 декабря, около 19:00 к югу от египетского Луксора, недалеко от плотины Эсна, столкнулись круизные лайнеры «Ройал Бо Риваж» и «Опера». В результате трагедии погибла одна туристка. Об этом сообщает Spiegel.
Единственной жертвой оказалась 47-летняя учительница из города Аквила в Центральной Италии. Согласно первоначальным данным, женщина упала в результате столкновения судов и получила тяжелейшие травмы. Чуть позже она умерла в больнице в отделении интенсивной терапии.
Кроме того, повреждения получили четыре кабины кораблей. Сотрудники итальянского консульства поддерживают связь с супругом женщины и туроператорами. В настоящее время ведется расследование причин катастрофы.