Два круизных лайнера столкнулись в Египте, одна туристка погибла

В воскресенье, 21 декабря, около 19:00 к югу от египетского Луксора, недалеко от плотины Эсна, столкнулись круизные лайнеры «Ройал Бо Риваж» и «Опера». В результате трагедии погибла одна туристка. Об этом сообщает Spiegel.