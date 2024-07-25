Два коврика и микрофибра: шесть способов избавиться от пыл

Пыль — это мелкие твердые частицы органического или минерального происхождения. Она вызывает определенные неудобства: скапливается на шкафах, куда трудно дотянуться во время влажной уборки, и просто летает в воздухе, создавая неприятные ощущения.
Избавиться от пыли невозможно, но профессиональные клинеры назвали способы, как уменьшить ее количество.
Поставьте цветы на подоконник
Комнатные растения с ворсинками на листьях будут притягивать пыль, из-за чего в доме ее станет гораздо меньше. И это даже с учетом открытых окон, которые многие советуют не открывать, так как именно с улицы в помещение попадает грязь.
Постелите два коврика
Если у вас лежит только один коврик в прихожей, положите второй перед входом в дом, то есть за дверью.
Ковры — отличные пылесборники. И когда подошвы обуви коснутся ткани два раза, на них останется гораздо меньше грязи и пыли.
Желательно не забывать стирать, чистить и пылесосить коврики.
Меняйте постельное белье раз в неделю
Простыни, пододеяльники и подушки собирают пыль, которая разносится по всей комнате. Поэтому стирайте постельное белье раз в неделю, чтобы избавиться от грязи, пылевых клещей и омертвевших чешуек кожи.
Также пылесосьте и стирайте лежанки домашних животных не реже раза в неделю.
Правильно храните одежду
Сезонную одежду следует хранить в чехлах и вакуумных пакетах. Так, на ней будет скапливаться намного меньше пыли.
Также не стоит разбрасывать вещи по квартире. Те, которые еще не нуждаются в стирке, убирайте в шкаф, а грязное белье складывайте в корзину.
Застелите верх шкафов бумагой
Поскольку протереть верх шкафа тяжело, застелите его газетами. Так, пыль будет скапливаться на бумаге, а потом можно просто удалить ее и постелить новую.
Пользуйтесь тряпками из микрофибры
В фильмах горничные стряхивают пыль специальными метелками из перьев, а в жизни многие используют вместо тряпок старые футболки или полотенце.
Лучше всего для этих целей приобрести тряпки из микрофибры. По словам клинеров, такая ткань удерживает до 99% частиц пыли.
Ранее эксперт рассказал, как избавиться от моли.
Анна Морозова