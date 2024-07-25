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Два коврика и микрофибра: шесть способов избавиться от пыл

Профессионалы в области клининга дали советы, как бороться с пылью.

Источник: Freepik

Пыль — это мелкие твердые частицы органического или минерального происхождения. Она вызывает определенные неудобства: скапливается на шкафах, куда трудно дотянуться во время влажной уборки, и просто летает в воздухе, создавая неприятные ощущения.

Избавиться от пыли невозможно, но профессиональные клинеры назвали способы, как уменьшить ее количество.

Поставьте цветы на подоконник

Комнатные растения с ворсинками на листьях будут притягивать пыль, из-за чего в доме ее станет гораздо меньше. И это даже с учетом открытых окон, которые многие советуют не открывать, так как именно с улицы в помещение попадает грязь.

Постелите два коврика

Если у вас лежит только один коврик в прихожей, положите второй перед входом в дом, то есть за дверью.

Ковры — отличные пылесборники. И когда подошвы обуви коснутся ткани два раза, на них останется гораздо меньше грязи и пыли.

Желательно не забывать стирать, чистить и пылесосить коврики.

Меняйте постельное белье раз в неделю

Простыни, пододеяльники и подушки собирают пыль, которая разносится по всей комнате. Поэтому стирайте постельное белье раз в неделю, чтобы избавиться от грязи, пылевых клещей и омертвевших чешуек кожи.

Также пылесосьте и стирайте лежанки домашних животных не реже раза в неделю.

Правильно храните одежду

Сезонную одежду следует хранить в чехлах и вакуумных пакетах. Так, на ней будет скапливаться намного меньше пыли.

Также не стоит разбрасывать вещи по квартире. Те, которые еще не нуждаются в стирке, убирайте в шкаф, а грязное белье складывайте в корзину.

Застелите верх шкафов бумагой

Поскольку протереть верх шкафа тяжело, застелите его газетами. Так, пыль будет скапливаться на бумаге, а потом можно просто удалить ее и постелить новую.

Пользуйтесь тряпками из микрофибры

В фильмах горничные стряхивают пыль специальными метелками из перьев, а в жизни многие используют вместо тряпок старые футболки или полотенце.

Лучше всего для этих целей приобрести тряпки из микрофибры. По словам клинеров, такая ткань удерживает до 99% частиц пыли.

Ранее эксперт рассказал, как избавиться от моли.

Анна Морозова