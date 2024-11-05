Два гелиофизических спутника, запущенных «Союзом», вывели на орбиту

«Гелиогеофизические космические аппараты “Ионосфера-М” № 1 и № 2 выведены на солнечно-синхронную орбиту Земли», — сказал он.
Ракета «Союз-2.1б» с «Фрегатом» и спутниками стартовала с Восточного в 2.18 мск. Через 9 минут 24 секунды она вывела разгонный блок с аппаратами на околоземную орбиту.
После отделения «Ионосфер» «Фрегату» предстоит доставить на рабочие орбиты 53 малых аппарата, в том числе 28 аппаратов спутников системы автоматической идентификации судов SITRO-AIS компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group), а также 16 студенческих спутников научно-образовательного проекта Space-π и первый российско-китайский студенческий спутник «Дружба АТУРК», а также аппараты Kowsar и Hodhod частной иранской компании Space Omid.
Как рассказал журналистам после пуска директор ИКИ Анатолий Петрукович, важность изучения ионосферы состоит в том, что именно эта область околоземного космического пространства отражает влияние Солнца на планету. По его словам, в частности, от состояния ионосферы зависит эффективность работы навигационных систем и других технических устройств, связанных с передачей радиосигналов.
Спутники «Ионосфера-М» массой по 430 килограммов будут с орбиты высотой 820 километров наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями ее структуры, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы и распределением озона в ее верхних слоях, а также контролировать радиационную обстановку. Позднее группировку пополнят еще двумя такими спутниками и одним «Зондом-М».
Два аппарата разработаны корпорацией «ВНИИЭМ», комплекс целевой аппаратуры для них создан в Институте комических исследований (ИКИ) РАН. Пользоваться ими будут, в том числе, Росгидромет и Российская академия наук. Как рассказали в пресс-службе ИКИ, проект «Ионозонд» возобновит работу, которую до 1990-х годов вели с помощью специальных космических аппаратов и комплекса на станции «Мир».
На «Ионосферах-М» установлены ионозонды ЛАЭРТ, приемники сигналов навигационных спутников ПЭС, передатчики когерентных радиосигналов МАЯК, приемники НВК, спектрометры плазмы и энергичной радиации СПЭР/1, спектрометры галактических космических лучей ГАЛС/1, гамма-спектрометры СГ/1.