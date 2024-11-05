Два гелиофизических спутника, запущенных «Союзом», вывели на орбиту

Как рассказал журналистам после пуска директор ИКИ Анатолий Петрукович, важность изучения ионосферы состоит в том, что именно эта область околоземного космического пространства отражает влияние Солнца на планету. По его словам, в частности, от состояния ионосферы зависит эффективность работы навигационных систем и других технических устройств, связанных с передачей радиосигналов.