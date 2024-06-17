Два француза построили самый высокий велосипед в мире

Барриоз считает, что это творение перевернуло его жизнь. «Теперь я вижу мир совершенно иначе. Раньше я был не уверен в себе и застенчив, но этот рекорд поднял мою самооценку. Теперь мне порой кажется, будто для меня вообще нет преград, и я могу придумать, починить и построить что угодно» — говорит он.