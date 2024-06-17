Два француза построили самый высокий велосипед в мире

Два француза, Николя Барриоз и Давид Пейру, построили самый высокий велосипед в мире. По словам авторов, они просто однажды выпивали в пабе, начали фантазировать — и тут же принялись рисовать чертежи и думать о материалах. На постройку велосипеда у них ушло два года, а еще «море пота и крови», сообщил Барриоз. О необычной конструкции рассказал сайт upi.com.
Законченная конструкция попала в Книгу рекордов Гиннесса, побив предыдущий рекорд за звание самого высокого велосипеда в мире на 35,5 сантиметра.
Барриоз считает, что это творение перевернуло его жизнь. «Теперь я вижу мир совершенно иначе. Раньше я был не уверен в себе и застенчив, но этот рекорд поднял мою самооценку. Теперь мне порой кажется, будто для меня вообще нет преград, и я могу придумать, починить и построить что угодно» — говорит он.
Кстати, об удивительных рекордах из Книги Гиннесса: недавно механик построил автотачку, способную разгоняться до 84 км/ч. Эта садовая тачка — самая быстрая в мире.
Георгий Мазуркевич