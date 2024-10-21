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Два дня отдыха для доноров: как оформить отгул

Донорам объяснили, можно ли получить отгул на день медосмотра.

Источник: Unsplash.com

Донорам в России полагаются два дня отдыха. Первый — за день сдачи крови, если вы в этот день вышли на работу. Второй — на следующий день после сдачи.

Если вы сдавали кровь, но не воспользовались отгулами или одним из отгулов сразу, их можно взять позже. Главное, чтобы с момента сдачи прошло не более 12 месяцев. Также дни отдыха по желанию работника могут быть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Работающим донорам важно помнить, что в день сдачи крови и медицинского осмотра они освобождаются от работы — если эти процедуры проходили в разные дни, то освобождение положено в каждый из этих дней.

Средний заработок сохраняется только за 2 дня.

Если вы по соглашению с работодателем вышли на работу в день, когда сдавали кровь, то вы можете взять отгул в любой другой день.

В случае, когда сдача крови совпала с отпуском или выходным, работодатель обязан предоставить другой день отдыха по желанию сотрудника.

Чтобы оформить отгул, сообщите о том, что сдаете кровь своему работодателю. После сдачи крови вы должны написать заявление, в нем указать желаемый день отгула, приложить справку медорганизации о дне сдачи крови.

Работодатель сохраняет ваш средний заработок за два дня — в дни сдачи крови и предоставленные в связи с этим дни отдыха.