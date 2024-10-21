Два дня отдыха для доноров: как оформить отгул

Если вы сдавали кровь, но не воспользовались отгулами или одним из отгулов сразу, их можно взять позже. Главное, чтобы с момента сдачи прошло не более 12 месяцев. Также дни отдыха по желанию работника могут быть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску.