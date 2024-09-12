Два американских туриста впервые в истории вышли в открытый космос

Первым в открытый космос вышел Джаред Айзекман. Он провел чуть более 10 минут, высунувшись по пояс из корабля. «Дома у нас всех много работы, но отсюда — мир кажется идеальным», — сказал он в это время. После этого предприниматель уступил место Джиллас. Она тоже провела в космосе около 10 минут. В это время корабль находился на высоте 730 км над Землей.