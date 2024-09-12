Два американских туриста впервые в истории вышли в открытый космос

Экспедицию Polaris Dawn запустила американская компания SpaceX. Командир экспедиции — глава компании Shift4 Payments миллиардер Джаред Айзекман. Вместе с ним в экспедицию входят пилот в отставке Скотт Потит и инженеры Сара Джиллис и Анна Менон. В космический вакуум вышли Айзекман и Джиллас.
Специально для этой миссии Space X установила большой набор поручней внутри кабины Crew Dragon. Также была установлена лестница, которую компания назвала «Skywalker». На этой лестнице космические туристы стояли, высовываясь из кабины корабля в открытый космос. Предварительно кабина корабля была разгерметизирована, а экипаж надел скафандры.
Первым в открытый космос вышел Джаред Айзекман. Он провел чуть более 10 минут, высунувшись по пояс из корабля. «Дома у нас всех много работы, но отсюда — мир кажется идеальным», — сказал он в это время. После этого предприниматель уступил место Джиллас. Она тоже провела в космосе около 10 минут. В это время корабль находился на высоте 730 км над Землей.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и астронавтами состоялся с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде 10 сентября. Изначально предполагалось, что запуск будет произведен 26 августа. Однако Space X трижды откладывала запуск, чтобы провести дополнительные проверки и дождаться лучшей погоды. Точные финансовые затраты на полет пока не названы.