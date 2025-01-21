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Дующий с рекордной скоростью в 33 тысячи км/ч ветер зафиксировали в космосе

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Астрономы обнаружили самые мощные ветровые потоки, когда-либо зафиксированные в атмосфере, на экваторе гигантской экзопланеты WASP-127b скорость ветра достигает 33 тысяч километров в час, сообщает Европейская южная обсерватория.

Источник: ESA

Планета WASP-127b была открыта в 2016 году на расстоянии более 500 световых лет от Земли. Это газовая планета-гигант немного больше Юпитера, но гораздо менее плотная, что придает ей «пухлый» вид. Международная группа астрономов сделала неожиданное открытие: на планете бушуют сверхзвуковые ветры.

«При скорости 9 километров в секунду (приблизительно 33 тысячи километров в час) реактивный ветер движется почти в шесть раз быстрее, чем вращается планета. Такого мы еще не видели. Это самый быстрый ветер, когда-либо измеренный в струйном потоке, который движется вокруг планеты», — заявляет Лиза Нортманн, ученый из Геттингенского университета (Германия) и ведущий автор исследования, слова которой приводятся в коммюнике.

Для сравнения, самый быстрый ветер, когда-либо измеренный в Солнечной системе, был обнаружен на планете Нептун и двигался со скоростью всего 0,5 километра в секунду (1,8 тысячи километров в час).

Команда ученых, исследование которых опубликовано во вторник в журнале Astronomy & Astrophysics, составила карту погоды и состава WASP-127b с помощью прибора CRIRES+ — спектрографа высокого разрешения в ближней инфракрасной области на расположенном в Чили «Очень большом телескопе».

Измерив, как свет звезды-хозяйки проходит через верхние слои атмосферы планеты WASP-127b, они смогли выяснить ее состав, отмечает обсерватория. Полученные результаты подтвердили наличие в атмосфере водяного пара и молекул углекислого газа. Когда ученые проследили за скоростью движения этого материала в атмосфере, то заметили двойной пик, указывающий на то, что одна сторона атмосферы движется к нам, а другая — от нас с огромной скоростью. Исследователи пришли к выводу, что этот неожиданный результат объясняется мощными струйными ветрами в районе экватора.

Примечательно, что существование экзопланет с мощными ветрами, на порядок превышающими человеческий опыт, еще в 1957 году предсказал американский писатель-фантаст Роберт Шекли, опубликовавший рассказ «Поднимается ветер» (A Wind is Rising).