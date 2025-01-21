Дующий с рекордной скоростью в 33 тысячи км/ч ветер зафиксировали в космосе

Измерив, как свет звезды-хозяйки проходит через верхние слои атмосферы планеты WASP-127b, они смогли выяснить ее состав, отмечает обсерватория. Полученные результаты подтвердили наличие в атмосфере водяного пара и молекул углекислого газа. Когда ученые проследили за скоростью движения этого материала в атмосфере, то заметили двойной пик, указывающий на то, что одна сторона атмосферы движется к нам, а другая — от нас с огромной скоростью. Исследователи пришли к выводу, что этот неожиданный результат объясняется мощными струйными ветрами в районе экватора.