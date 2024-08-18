«Душа самурая и внешность героя-любовника»: Ален Делон

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Родители актера развелись, когда ему не было и пяти лет. Его детство было очень непростым, будущая звезда мирового кино рос хулиганом. Мальчика шесть раз выгоняли из школ и интернатов. Мать настояла, чтобы он освоил профессию колбасника — хоть какой-то доход. Однако работать за прилавком не пришлось: в 17 лет Делон отправился в Индокитай служить на флоте. Военная карьера у юноши с характером тоже не сложилась, и он через пять лет вернулся в Париж. Ни о каком актерском образовании и речи не шло.