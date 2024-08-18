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«Душа самурая и внешность героя-любовника»: Ален Делон

Путь Алена Делона, от хулигана-подростка из бедной семьи до секс-символа мирового кино, — в материале РБК.

Ален Делон, кадр из фильма «Когда вмешивается женщина» (1957)
Источник: Cino del Duca / Régina / Royal-Produktion

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Родители актера развелись, когда ему не было и пяти лет. Его детство было очень непростым, будущая звезда мирового кино рос хулиганом. Мальчика шесть раз выгоняли из школ и интернатов. Мать настояла, чтобы он освоил профессию колбасника — хоть какой-то доход. Однако работать за прилавком не пришлось: в 17 лет Делон отправился в Индокитай служить на флоте. Военная карьера у юноши с характером тоже не сложилась, и он через пять лет вернулся в Париж. Ни о каком актерском образовании и речи не шло.

Кадр из фильма «На ярком солнце»
Источник: Titanus; Paris Film

Из-за нужды в деньгах Ален перепробовал много специальностей: грузчик, официант, бармен. Как случалось и у голливудских звезд (Шон Коннери, Брэд Питт, Мадонна), на Делона обратили внимание именно за работой. Удача была на его стороне: подруга, жена известного режиссера Ива Аллегре, выпросила для него роль в картине «Когда вмешивается женщина». Так фамилия Алена Делона впервые появилась в титрах к фильму.

Уже через три года после дебюта на экране Делон получил международное признание за главную роль в криминальной драме «Рокко и его братья» (1960). В 1964-м актер создал кинокомпанию Delbeau Productions для короткометражек режиссера Гая Жиля. К концу 1960-х Делон начинает выпускать полнометражные фильмы в новой компании Adel Film, а в 1981 году дебютирует в качестве режиссера с криминальным боевиком «За шкуру полицейского».

Ален Делон в фильме «На ярком солнце», 1960 год
Источник: Paris Film

Уже через три года после дебюта на экране Делон получил международное признание за главную роль в криминальной драме «Рокко и его братья» (1960). В 1964-м актер создал кинокомпанию Delbeau Productions для короткометражек режиссера Гая Жиля. К концу 1960-х Делон начинает выпускать полнометражные фильмы в новой компании Adel Film, а в 1981 году дебютирует в качестве режиссера с криминальным боевиком «За шкуру полицейского».

Роми Шнайдер и Ален Делон на съемках фильма «Бассейн»
Источник: Keystone / Getty Images

«Я смирился с моей физиономией лишь после того, как на экраны вышел один из самых известных моих фильмов “Бассейн”. Мне было тридцать три. Тогда я неожиданно понял: возраст Христа, душа самурая и внешность героя-любовника — вот в чем мое противоречие и в то же время актерский козырь», — процитировал Делона в своей книге «50 знаменитых любовников» Юрий Пернатьев.

Это одна из самых знаменитых цитат актера, характеризующая его выбор персонажей.
Ален Делон в фильме «Борсалино», 1970 год
Источник: Adel Productions

Всего на счету Делона более 100 ролей. В числе наиболее известных лент с его участием: «Затмение» (1962), «Самурай» (1967), «Борсалино» (1970), «Двое в городе» (1970), «Зорро» (1975), «Мсье Кляйн» (1976), «Любовь Свана» (1983). Детективный фильм «Тегеран-43» (1980), в котором Делон сыграл одну из главных ролей, был создан тремя киностудиями — «Мосфильм», Mediterranee Cinema и Pro Dis Film. В СССР на него было продано около 100 млн билетов.

Кадр из фильма «Зорро» (1975 год)
Источник: Les Productions Artistes Associes; Mondial Televisione Film

«Тяжело быть Аленом Делоном каждый день на протяжении долгой жизни. Чтобы это понять, надо побывать в моей шкуре. Но должен признаться, что это одновременно и очень здорово», — сказал актер в интервью «Известиям».

Даже о романах звезды до сих пор ходят легенды. Роми Шнайдер, Далида, Нико Пэффген, Мирей Дарк, Розали Ван Бремен — это далеко не полный список звезд, с кем Делона связывали близкие отношения.

Единственной женщиной, с кем Делон решил связать себя семейными узами, стала Натали Бартелеми. Но даже рождение сына не смогло укрепить их брак, который продлился четыре года. Всего у актера четверо детей.

Ален Делон в фильме «Троих нужно убрать», 1980 год
Источник: Adel Productions

В начале 90-х годов случился новый виток популярности Делона. Актер снялся в трех фильмах, имевших успех: «Танцевальная машина», «Новая волна» и «Возвращение Казановы».

Последнее появление Делона на большом экране состоялось в картине «Полное сходство» 2019 года. В мае того же года он был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля.

Ален Делон и Эльза Лунгини, кадр из фильма «Возвращение Казановы»
Источник: Centre National de la Cinematographie

На публике звезда кино в последние годы жизни появлялся нечасто и вел затворнический образ жизни. «У меня всегда был трудный характер, теперь он стал еще хуже. Из своего затворничества я выхожу лишь по делам. Совершив набег во внешний мир, я снова уединяюсь в своей крепости и поднимаю мосты над окружающими ее рвами», — цитирует актера Александр Брагинский в книге «Ален Делон без маски».

Ален Делон в фильме «Один шанс на двоих», 1998 год
Источник: Centre National du Cinéma

Но ради похорон друга и коллеги Жан-Поля Бельмондо Делон сделал исключение. В сентябре 2021 года в Париже прошло торжественное прощание с Бельмондо, на котором присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, Пьер Ришар, бывший президент Франции Франсуа Олланд и актеры Жан Дюжарден, Жюли Гайе, Марион Котийяр и другие.

Ален Делон на Каннском кинофестивале, 19 мая 2019 год
Источник: Stephane Mahe / Reuters

В марте 2022 года 86-летний актер заявил, что решился на эвтаназию. В Швейцарии, где жил Делон, она разрешена. В интервью «Известиям» в 2006 году актер говорил: «Мне пришлось смириться с тем, что бессмертных людей нет. Поскольку жизнь моя действительно удалась, мне не хотелось бы подпортить ее “неудачной” смертью. Поэтому я намерен умереть красиво».