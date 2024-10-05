Душ Нила. Почему Эфиопия и Египет спорят из-за воды

Судя по всему, Эфиопия будет решать нильские проблемы без оглядки на Египет. Не исключено, что для давления на Аддис-Абебу Каир будет разыгрывать карту военного присутствия в Сомали. Египет уже отправил в Сомалиленд военный контингент. На фоне этого скандала Могадишо пригрозил, что выведет эфиопскую армию из своих регионов, заменив на её египетскими вооружёнными силами. Пока ситуация выглядит патовой: в Сомали из Каира прибыли два военных самолёта и корабль с зенитными орудиями и артиллерией. Эфиопия в ответ ввела на построенной части плотины две новых турбины и вдвое увечила производство электроэнергии.