Душ Нила. Почему Эфиопия и Египет спорят из-за воды

С воззванием к Египту урегулировать отношения со странами, по чьей территории протекает Нил, обратился заместитель постпреда Эфиопии в ООН Йозеф Кассайе. Каир злоупотребляет колониальной политикой, забывая о том, что все страны, где течёт река, имеют право на её использование, заявил эфиопский представитель. Родоначальниками этой проблемы стали британцы полтора века назад.
«Египет, будучи британской колонией, получил от Лондона в дар эксклюзивное право вето на любое строительство по ходу течения реки Нил. Эфиопия это положение считает, скажем так, несправедливым и полностью его отрицает», — рассказал aif.ru эксперт по странам Африки Александр Александровский.
Плотина возрождения и упадка
Спор между Египтом и Эфиопией по поводу Нила начался ещё полтора десятка лет назад, когда в Аддис-Абебе, решив воспользоваться слабостью Каира из-за арабской весны, решили построить на русле Голубого Нила у границы с Суданом Великую эфиопскую плотину возрождения.
«Эта плотина позволит Эфиопии аккумулировать воды Нила для выработки электричества. Площадь построенного уже водохранилища соизмерима с площадью современного Лондона. Плотина даст Эфиопии не только электричество для развития собственной экономики, но и позволит экспортировать часть энергии в соседние государства. Второй аспект этого вопроса — рыба. Водохранилище обеспечит порядка семи тысяч тонн рыбы в год для Эфиопии, что позволит решить и продовольственную проблему», — объяснил Александровский.
У Египта в этом вопросе свои интересы. «Строительство плотины может привести к обмелению притока воды с территории Эфиопии. Когда Нил разливается, он приносит с собой очень много ила, который благоприятствует земледелию. Уменьшение притока воды уменьшит плодородность земель, что может вызвать голод, безработицу и ухудшение экономического положения Египта. Это приведёт к социальному взрыву», — объяснил эксперт.
Судя по всему, Эфиопия будет решать нильские проблемы без оглядки на Египет. Не исключено, что для давления на Аддис-Абебу Каир будет разыгрывать карту военного присутствия в Сомали. Египет уже отправил в Сомалиленд военный контингент. На фоне этого скандала Могадишо пригрозил, что выведет эфиопскую армию из своих регионов, заменив на её египетскими вооружёнными силами. Пока ситуация выглядит патовой: в Сомали из Каира прибыли два военных самолёта и корабль с зенитными орудиями и артиллерией. Эфиопия в ответ ввела на построенной части плотины две новых турбины и вдвое увечила производство электроэнергии.
«И Египет, и Эфиопия — небогатые страны, в которых регулярно проходит боестолкновения и вооруженные конфликты, вызванные не только низким уровнем образованности, но и слабым достатком населения и недостаточным доступом к продуктам питания», — подчеркнул Александровский.
Пресная вода с каждым годом становится всё более ценным ресурсом, и далеко не только в Африке. Пятая часть всех запасов питьевой воды планеты располагается на постсоветском пространстве. Треть находится в Южной Америке. На Ближний Восток и Африку приходится лишь 2% мировых запасов пресной воды.