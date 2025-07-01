Дуров ответил Снуп Доггу на слова, что нужно «сбавить обороты» с детьми

В июле 2024 года Дуров заявил, что 15 лет назад стал донором спермы и теперь у него более ста биологических детей в 12 странах. Год спустя, в июне 2025-го, основатель Telegram сообщил, что составил завещание в связи с рисками, связанными с работой. По его словам, дети не получат доступа к его состоянию «до истечения 30-летнего периода, начинающегося сегодня».