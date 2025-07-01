Дуров ответил Снуп Доггу на слова, что нужно «сбавить обороты» с детьми

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который ранее сообщил, что у него более 100 биологических детей, отреагировал на слова американского рэпера Снуп Догга, посоветовавшего ему притормозить с рождением детей.
«Йо, Дуров. Слышал, у тебя теперь 106 детей? Пацан, у тебя нет детей, ты плодишь выводки щенков. Сбавь обороты», — написал рэпер в X, добавив тэг #PuppyLove.
«Снуп Догг, нужно быть собакой, чтобы понять собаку, я могу дать вам несколько советов. Лучше всего обсудить это там, где конфиденциальность является королем. Я напишу вам в TG», — ответил Дуров.
В июле 2024 года Дуров заявил, что 15 лет назад стал донором спермы и теперь у него более ста биологических детей в 12 странах. Год спустя, в июне 2025-го, основатель Telegram сообщил, что составил завещание в связи с рисками, связанными с работой. По его словам, дети не получат доступа к его состоянию «до истечения 30-летнего периода, начинающегося сегодня».
Состояние Дурова оценивается Forbes в $17,1 млрд, он 134-й в списке богатейших людей планеты и восьмой — среди российских бизнесменов (сам он себя российским предпринимателем не считает). В 2024 году Telegram получил первую годовую прибыль, она составила $540 млн.