Дуров объявил о замене в Telegram «Людей рядом» на «Бизнес рядом»

Вместе с тем Дуров отметил, что 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, а оставшиеся 0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, «создают плохой имидж для всей платформы, ставя под угрозу интересы нашего почти миллиарда пользователей». «Вот почему в этом году мы стремимся превратить модерацию в Telegram из области критики в область похвалы», — подчеркнул основатель Telegram.