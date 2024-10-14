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Дуров и Маск подписались друг на друга в соцсети X

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров и американский предприниматель Илон Маск подписались друг на друга в принадлежащей Маску соцсети X, следует из данных их учетных записей.

Источник: Reuters

Сообщения пользователей соцсети, обративших на это внимание, начали появляться в последние сутки, однако точное время взаимной подписки аккаунтов неизвестно.

При этом аккаунт Маска является единственной подпиской Дурова, в то время как Маск суммарно подписан на 784 аккаунта.

Ранее в августе Маск резко отрицательно отнесся к задержанию Дурова властями Франции и предъявлению ему обвинений, поддержав призывы освободить его и опубликовав на странице в соцсети X хэштег #FreePavel («освободите Павла» по-английски). Позже Маск призвал президента Франции Эммануэля Макрона предоставить больше информации о причинах задержания Дурова и заявил, что обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании основателя Telegram.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.