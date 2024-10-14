Дуров и Маск подписались друг на друга в соцсети X

Ранее в августе Маск резко отрицательно отнесся к задержанию Дурова властями Франции и предъявлению ему обвинений, поддержав призывы освободить его и опубликовав на странице в соцсети X хэштег #FreePavel («освободите Павла» по-английски). Позже Маск призвал президента Франции Эммануэля Макрона предоставить больше информации о причинах задержания Дурова и заявил, что обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании основателя Telegram.