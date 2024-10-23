Дуров дал совет, как достичь «чего-то экстраординарного»

«Если бы мне пришлось дать один совет людям в возрасте от 20 до 30 лет, которые хотят создать что-то грандиозное, он звучал бы так: “Никогда не употребляйте алкоголь”», — написал бизнесмен в своем телеграм-канале.
Он пояснил, что алкоголь «затуманивает ясность ума и интуицию» на несколько дней. Дуров отметил, что сам не пьет на протяжении почти 20 лет.
Бизнесмен также заметил, что привычки большинства «разрушительны» и «если вы хотите достичь чего-то экстраординарного, вы повысите свои шансы, сохранив свои ум и тело здоровыми».
Дурову 40 лет. Американский Forbes оценивает его состояние в $15,5 млрд, он находится на 120-м месте в списке богатейших людей мира по версии журнала. В рейтинге Bloomberg бизнесмен занимает 271-ю строку с состоянием $9,15 млрд.
Помимо Telegram Дуров также является основателем «ВКонтакте» — он создал соцсеть в возрасте 22 лет. В недавнем посте в телеграм-канале бизнесмен рассказывал, что писал код для нее по 20 часов подряд, после чего ел и десять часов спал. «После рабочего дня я варил себе ведро макарон и съедал их с большим количеством сыра. Другой еды не требовалось. Мне было все равно, день на улице или ночь. Социальные связи перестали существовать. Важен был только код», — отмечал Дуров.