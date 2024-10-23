Дуров дал совет, как достичь «чего-то экстраординарного»

Помимо Telegram Дуров также является основателем «ВКонтакте» — он создал соцсеть в возрасте 22 лет. В недавнем посте в телеграм-канале бизнесмен рассказывал, что писал код для нее по 20 часов подряд, после чего ел и десять часов спал. «После рабочего дня я варил себе ведро макарон и съедал их с большим количеством сыра. Другой еды не требовалось. Мне было все равно, день на улице или ночь. Социальные связи перестали существовать. Важен был только код», — отмечал Дуров.