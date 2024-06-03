Дуров анонсировал запуск «чего-то еще более масштабного» в Telegram

Дуров написал, что его любимым дополнением стали эффекты для сообщений, за которые пользователи проголосовали ранее. Чтобы выбрать эффект, нужно нажать и удерживать кнопку «Отправить» после ввода сообщения. В этом же меню можно запланировать отправку сообщения или отправить его без звука. Telegram добавил более 500 эффектов для сообщений, которые можно прикрепить к любому из них.