Дуров анонсировал новые функции в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о новых функциях в мессенджере.
«Буквально вчера я предложил десять улучшений наших приложений. В тот же день у нас были готовы модели, а сегодня у нас уже есть полнофункциональные версии с реализованными функциями», — рассказал Дуров в своем телеграм-канале.
В Telegram появится возможность добавлять медиафайлы к сообщениям после отправки и просматривать время редактирования постов. Обновления также касаются подарков и хэштегов.
На прошлой неделе у пользователей мессенджера появилась возможность отправлять друг другу «подарки» — анимированные изображения, к которым можно добавить сообщение. Получатель может добавить «подарок» в свой профиль или обменять его на часть стоимости в «звездах» (Telegram Stars, внутренняя валюта для оплаты цифровых товаров). По словам Дурова, потом их можно будет конвертировать в невзаимозаменяемые токены (NFT). На платформе также появились новые категории для жалоб на контент (например «нелегальные товары», «личные данные», «авторское право», «мошенничество или спам»
В сентябре Дуров сообщил о запуске бота @SearchReport для жалоб на нелегальный контент. Telegram также решил удалить функцию «Люди рядом» и заменить ее на «Бизнес рядом», где будут отображаться «легальные, проверенные компании».
Отсутствие модерации и отказ от сотрудничества были среди претензий французских властей к основателю Telegram, которого задержали в августе в аэропорту Ле-Бурже, а через несколько дней отпустили под залог и запретили покидать Францию.