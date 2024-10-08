Дуров анонсировал новые функции в Telegram

На прошлой неделе у пользователей мессенджера появилась возможность отправлять друг другу «подарки» — анимированные изображения, к которым можно добавить сообщение. Получатель может добавить «подарок» в свой профиль или обменять его на часть стоимости в «звездах» (Telegram Stars, внутренняя валюта для оплаты цифровых товаров). По словам Дурова, потом их можно будет конвертировать в невзаимозаменяемые токены (NFT). На платформе также появились новые категории для жалоб на контент (например «нелегальные товары», «личные данные», «авторское право», «мошенничество или спам» и т. д. ). Кроме того, в iOS обновился интерфейс видеочатов.