Дурные знаки. Альпинистку на пике Победы в пропасть сорвал гид-новичок

Работала в избиркоме, мечтала покорить все семитысячники и получить значок
Ровно десять дней москвичка Наталья Наговицина лежит в одиночестве на склоне Пика Победы горной системы Тянь-Шань и ждет помощи. Напомним, что 12 августа при спуске с вершины 47-летняя альпинистка сломала ногу и потеряла способность к передвижению. Уже несколько спасательных операций было предпринято, чтобы эвакуировать женщину с горы высотой свыше семи тысяч метров, но все они закончились провалом. Счет идет уже даже не на дни, а на часы и минуты.
Наталья Наговицина работает ведущим советником отдела обеспечения функционирования региональных фрагментов ГАС «Выборы» ФГКУ «Федеральный центр информатизации при Центризбиркоме РФ». На хорошем счету — в прошлом году ей объявляли благодарность за проведение выборов президента России.
Её главной страстью были горы. Даже трагическая гибель мужа Сергея, которого разбил инсульт во время одного из восхождений четыре года назад, не убила этой любви к вершинам. Каждый год она ездила на спортивные сборы в Ала-Арчу — там находится самый знаменитый альпинистский лагерь России. Она уже покорила три из пяти семитысячников бывшего СССР и в этот раз нацелилась на четвертый.
«Наташа хотела взойти на расположенный в Кыргызстане пик Победы, чтобы получить значок “Снежный барс”, — рассказывают aif.ru друзья альпинистки. — Это неофициальный титул у альпинистов, означающий, что человек покорил все эти пять вершин. Она мечтала об этом титуле. Весной она сломала ногу, но сейчас все равно не отказалась от своих планов. Остановить ее было нельзя — она сходила на пик Ленина, чтоб акклиматизироваться. То есть Наташа пошла на восхождение с едва сросшейся ногой. Возможно, там у нее случился вторичный перелом».
400 000 рублей за смерть
Свою мечту Наталья решила осуществить через Ak-SaiTravel — как aif.ru пояснили альпинисты, это единственный туроператор в Кыргызстане, который организует экспедиции на семитысячники СНГ и выдает эксклюзивные значки «Снежных барсов». Согласно официальному сайту компании, подъем на пик Победы стоит от 1800 долларов. Альпинисты объяснили, что дополнительно придется заплатить еще и гиду, который поведет туристов на вершину — около 5000 долларов. Таким образом, полная стоимость восхождения составляет около 400 000 рублей по текущему курсу.
В пакет входит встреча клиентов в аэропорту Бишкека, трансфер вертолетом в базовый лагерь «Южный Иныльчек», расположенный на Тянь-Шане у подножия пиков Хан-Тенгри и Победы, подъем на вершину, спуск к реке Каркара и возвращение обратно в Бишкек. Продолжительность тура составляет 27 дней.
«25 июля Наталья на вертолете прилетела в базовый лагерь, — рассказывают ее друзья-альпинисты. — И с самого начала всё пошло не так. Она всегда была одиночкой. Но в этой раз пошла в группе с совершенно незнакомыми ей иностранцами. То есть подобралась команда случайных людей».
Как объясняют покорители гор, в альпинизме так нельзя. Это уже сразу — плохой знак. Группа в составе Натальи, итальянца Луки и немца Гюнтера отправилась покорять пик Победы под руководством гида-проводника Романа. И это оказалось вторым плохим знаком.
«Нам называли его фамилию, она совершенно незнакомая, — поясняют альпинисты. — Также его никто не знает и в базовом лагере “Южный Иныльчек”. То есть, группу туристов на одну из самых опасных вершин планеты повел человек, который даже и не гид, и не был на горе ни разу. Не знает ни гору, ни маршрут».
Почему альпинисты шли раздельно? Был конфликт?
Что произошло во время восхождения, пока точно неизвестно. Но, как рассказывают друзья Натальи Наговициной, спуск с Пика Победы проходил очень странно. Вместо того, чтобы держаться сплоченной группой, немец с итальянцем ушли далеко вперед.
«Возможно, между участниками группы произошла ссора, — предполагают альпинисты. — Поэтому иностранцы и пошли отдельно. А Наташа шла сзади и страховала гида. Но это нонсенс! Как клиентка может страховать гида? Должно же быть наоборот. Видимо, он был совсем неопытным».
И, когда Наташа с гидом проходили самый опасный участок — Черную Скалу, под которой лежат тела сорвавшихся там ранее альпинистов, Роман сорвался и сорвал Наговицину. Гид отделался легкими ушибами, а Наталья при падении сломала ногу. Способность к передвижению она потеряла полностью.
«Гид добежал до Луки и Гюнтера, они находились в лагере на Важа Пшавела, это западная вершина Пика Победы, — продолжают друзья альпинистки. — Рассказал о том, что случилось. Немец и итальянец пришли к месту падения Натальи, принесли ей спальник, газ, воду и еду. Потом вернулись обратно в безопасное место на Важа Пшавелу».
Ночью итальянец Лука скончался. По некоторым признакам определили, что от отека мозга, он возникает от переохлаждения и тяжелых нагрузок. Роман и Гюнтер попытались спуститься с вершины, но из-за тяжелых погодных условий у них ничего не получилось.
Вертолет закрутило, он рухнул на людей
«А 16 августа прилетел вертолет, чтобы эвакуировать Наталью, — продолжают альпинисты. — Высадил спасателей, но на взлете его закрутило и он рухнул прямо на людей. По предварительным данным, у двоих спасателей переломы позвоночника и таза, пострадал также пилот».
В тот же день прилетел второй вертолет, снял спасателей и пилота. С камеры дрона оставшиеся спасатели видели, что Наталья спустя неделю после случившегося жива, но добираться до нее нужно три-четыре дня. Поэтому они занялись эвакуацией Романа и Гюнтера. Третий вертолет забрал их с вершины.
«Немец с итальянцем, конечно, молодцы, что вернулись и помогли Наташе, — отмечают скалолазы. — Но почему они шли не все вместе? Почему гид их повел, не имея ни опыта, ни знания горы? В этой истории много загадок. Романа, наверное, уже спустили с Пика Победы, он многое мог бы рассказать».
Сверхчеловек: больше одного дня на такой высоте не живут
А в это время Наталья Наговицина в одиночестве боролась за жизнь на высоте в 7000 метров. Пока непонятно, жива она и машет руками, или движения, которые видит дрон, производит ее разорванная палатка. Вчера, 20 августа, некоторые СМИ ее уже «похоронили». Но друзья верят, что Наговицина справится.
«В любом случае, Наташа уже поставила мировой рекорд нахождения на такой высоте, — говорят альпинисты из ее сообщества. — Обычно больше одного дня там не живут. А она продержалась живой неделю, причем травмированная — нереально вообще. Она уже сверхчеловек».
Как объяснил aif.ru кандидат медицинских наук, альпинист Алексей Овчинников, на такой огромной высоте очень разреженный воздух, из-за низкого давления возникает кислородное голодание.
«При гипоксии в организме не восстанавливаются запасы необходимых веществ, таких, как глюкоза или гормоны, — отмечает Овчинников. — Плюс низкие температуры. Человек не двигается и тратит очень много энергии на согревание. Температура тела опускается. Если она переходит критическую отметку в 35 градусов, то кровь начинает сворачиваться, густеет и останавливается. Человек засыпает и умирает».
По словам Овчинникова, шансы на спасение Натальи Наговициной тают с каждым часом.
Аif.ru удалось связаться с менеджером организовавшей ее восхождение компании Ak-Sai Travel Павлом Воробьевым и задать ему вопрос о том, что же случилось на маршруте?
«До завершения истории без комментариев», — кратко ответил менеджер и отключился.