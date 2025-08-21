Дурные знаки. Альпинистку на пике Победы в пропасть сорвал гид-новичок

«Наташа хотела взойти на расположенный в Кыргызстане пик Победы, чтобы получить значок “Снежный барс”, — рассказывают aif.ru друзья альпинистки. — Это неофициальный титул у альпинистов, означающий, что человек покорил все эти пять вершин. Она мечтала об этом титуле. Весной она сломала ногу, но сейчас все равно не отказалась от своих планов. Остановить ее было нельзя — она сходила на пик Ленина, чтоб акклиматизироваться. То есть Наташа пошла на восхождение с едва сросшейся ногой. Возможно, там у нее случился вторичный перелом».