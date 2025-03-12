«Дунькин полк»: как Евдокия Носаль первой из «ночных ведьм» стала Героем СССР

Что бы я вчера ни делала, всё время думала о Дусе. Но не так, как это было год назад. Теперь мне стало гораздо тяжелее, Дусю я знала близко, но сама я, как и все, стала другой: суше, черствее. Ни слезинки. Война. Только позавчера летала я на эту цель с Люсей Клопковой… Утром мы с ней со смехом выпили за то, что нас не подбили: мы слышали под плоскостями разрывы зениток, но они нас не достали….